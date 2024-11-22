TİKA, Libya’da Kadınlar için Mesleki Eğitim Merkezi Açtı

TİKA, Libya’da Kadınlar için Önemli Bir Adım Attı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya’nın batısında bulunan Nalut kentinde kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açtı. Bu yeni merkezi, TİKA'nın Nalut Belediyesi ile işbirliği içinde hayata geçti.

Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil, açılışta yaptığı açıklamada, "Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi" adı verilen merkezde ilk etapta 40 kadının eğitime başladığını belirtti. Bu eğitimler kapsamında, katılımcılar biçki, nakış ve el dokuması konularında eğitim alacaklar. Eğitimler, Libyalı hocalar tarafından verilecek.

Geleneksel Sanatların Yaşatılması

Bacanakgil, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, TİKA’nın Libya’da özellikle sosyoekonomik kalkınmayı teşvik eden projelere olan desteğini sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geleneksel sanatların korunmasının önemine vurgu yaptı. Bacanakgil, "TİKA, bu defa da ülkenin tarihi Nalut şehrinde, kadınlara yönelik bir geleneksel el sanatları eğitim merkezi tesis etti. Biçki-nakış ve dokuma atölyeleri ile donatılan 'Başarılı Dokunuş Kadın Mesleki Eğitim Merkezi' hakikaten de insana dokunuyor," dedi.

Kursiyerlere Gündüz Bakımevi Hizmeti

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan geleneksel el sanatlarını yaşatmayı amaçlayan bu merkez, aynı zamanda yöre kadınlarının sosyoekonomik statüsünü yükseltmeyi hedefliyor. Merkezde, kursiyerlerin küçük yaştaki çocuklarını emanet edebilecekleri bir gündüz bakımevi de bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.