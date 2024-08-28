TİKA, Libya'daki K-9 Eğitim Barınağını Yeniledi

TİKA'nın Libya'daki Yenilikçi Girişimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta, Tacura bölgesindeki K-9 polis köpekleri barınağını yenileyerek önemli bir adım attı.

Kolluk Kuvvetleri İçin Önemli Destek

TİKA, Libya güvenlik güçlerine sağladığı destekle ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, "Türkler için tarihi bir önem taşıyan Tacura bölgesindeki Libya Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi karargahındaki K-9 köpeklerinin eğitim barınağının yenilendiği" ifade edildi.

Yenilenen barınakta, daha önce Türkiye'den getirilmiş olan K-9 köpeklerinin eğitimine de devam edileceği belirtildi.

Açılışta Anlamlı Bir Tören

Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan, barınağın açılışının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a bir plaket takdim etti.

Güvenlik Eğitimine Katkı

Barınağın yenilenmesinin, seçim ve havalimanı gibi kritik güvenlik alanlarında kullanılan polis köpeklerinin eğitimine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, köpeklerin eğitilmesinde kullanılan ekipmanların da güncellenmesi yapılmış olup, polis köpekleri çeşitli güvenlik senaryolarına müdahale eğitimi için tatbikatlar gerçekleştirmektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde kolluk kuvvetlerinin kullandığı K-9 polis köpeklerinin eğitildiği barınağı yeniledi. Libya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Operasyonları Özel Eğitim Enstitüsü Müdürü Albay Rabie Ayyad Mervan (sağda), barınağın açılış programının ardından TİKA Trablus Koordinatör Yardımcısı Bayram Polat'a (solda) plaket verdi.