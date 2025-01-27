TİKA, Libya'daki Özel Eğitim Merkezine Ekipman Desteği Sağladı

TİKA'dan Libya'ya Özel Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta, özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim gördüğü Er-Reşade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini restore etti ve ekipman ile materyal desteği sağladı.

TİKA Trablus Koordinatörü Suha Bacanakgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Eğitim Bakanlığı ve Trablus'taki Suk el-Cuma Belediyesi ile işbirliği içinde özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimi için geliştirdikleri projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bacanakgil, restore ettikleri merkeze eğitim için kullanılması amacıyla ekipman ve materyal sağladıklarını vurguladı. Rehabilitasyon merkezinde dislektik, otistik ve down sendromlu yaklaşık 30 öğrencinin yararlanacağını kaydeden Bacanakgil, "500 yılı aşan ortak bir tarihi geçmişimize sahip olan dost ve kardeş Libya'da gerçekleştirilen projelerin odak noktasını dezavantajlı gruplar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Bacanakgil, TİKA’nın Libya’nın her alanda kalkınması için işbirliği projeleri yapmaya ve Türkiye'nin bilgi ve birikimini paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Restorasyonu tamamlanan merkezin açılışına, Libya Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Miftah Ed-Dureyci, Sukul Cuma İlçe Eğitim Müdürü İhab Halef ve Sukul Cuma Belediye Başkan Yardımcısı Hişam bin Yusuf katıldı.