TİKA, Lübnan'daki Türk Hastanesi'ne Ambulans Desteği Sağladı

TİKA'dan Lübnan'daki Türk Hastanesine Ambulans Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Sayda şehrindeki Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesine bir ambulans bağışı gerçekleştirdi.

Ambulans Töreni ve İleriye Dönük İşbirlikleri

Törene, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem katılarak hastanenin faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Sağlık Bakanı Ebyad, Türkiye'nin Lübnan'a sağladığı yardım nedeniyle teşekkür ederek, "Türkiye yardımlarıyla hep bizimle" dedi.

Büyükelçi Lütem, Lübnan'daki acil durumlar ve yaşanan zorluklarla ilgili Türkiye'nin desteklerini vurguladı. Sayda Türk Hastanesi'nin varlığının, Türkiye'nin Lübnan halkıyla dayanışmasının bir göstergesi olduğunu ifade etti. "Hastane; 2006 yılında yaşanan insani kriz sonrası yapılan bir yardımdır ve şimdi benzer saldırganlıkların sonuçlarıyla yeniden yüzleşiyoruz" dedi.

İnsani Yardımların Önemi

Büyükelçi Lütem, Türkiye'nin son dönemde Lübnan'a gönderdiği acil yardımlara dikkat çekti. Son saldırılar neticesinde 30 ton, ardından 300 ve 1000 ton insani yardımlar gönderildiğini belirten Lütem, okullarda kullanılmak üzere 36 tuvalet ünitesinin de geçtiğimiz ay hediye edildiğini sözlerine ekledi.

TİKA'nın desteğiyle hastaneye teslim edilen ambulans, Lübnan'daki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak. Hastane Müdürü Muna et-Tiryaki, son 3 ayda 217 acil vaka ve 67 yaralıya sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Büyükelçi Lütem, Hastane Turlarını Gerçekleştirdi

Törenin ardından Lütem, hastanedeki birimleri gezdi. Hastanenin uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu ve Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın destekçisi olacağını vurgulayarak, "Böyle bir hastanenin inşa edilebilmesi kolay değil" ifadelerine yer verdi.

Tam Kapasite ile Hizmete Hazırlık

Sayda Türk Hastanesi, Kasım 2010'da o dönemdeki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış ancak siyasi sorunlar nedeniyle hizmette aksamalar yaşanmıştır. Ancak, İsrail'in saldırıları sonrası 5 Kasım 2024'te tekrar hizmet vermeye başlayan hastanenin tam kapasite ile hizmet verebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesine ambulans bağışında bulundu. Lübnan'ın Sayda şehrindeki, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde düzenlenen törene, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad (solda) ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (sağ 2) katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesine ambulans bağışında bulundu. Lübnan'ın Sayda şehrindeki, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesinde düzenlenen törene, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad (solda) ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (sağ 2) katıldı.