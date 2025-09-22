TİKA, Lübnan Sayda Ayn ed-Delb'de Spor Altyapısını Tamamladı

Açılış töreni ve proje kapsamı

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle yürütülen 'Sayda Ayn ed-Delb Kültür Kulübü Spor Eğitimi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi' tamamlandı. Proje, Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Ayn ed-Delb beldesinde gençlerin spor faaliyetlerine dönüşünü hedefliyor.

Açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA Beyrut Koordinatörü Onur Gez, Ayn ed-Delb Belediye Başkanı Dani Cubur, Kulüp Başkanı Maroun Samia ile çok sayıda milletvekili ve yerel yönetici katıldı.

Projeyle sağlanan yenilikler

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle spor faaliyetlerinin durma noktasına geldiği Ayn ed-Delb beldesinde, proje sayesinde bölge gençlerinin yeniden spor faaliyetlerine katılımının ve bölgesel liglerin yeniden düzenlenmesinin önü açıldı.

Açılışta konuşan Ayn ed-Delb Kültür Kulübü Başkanı Maroun Samia, Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlanan desteklerden ötürü teşekkür etti.

Büyükelçi Murat Lütem ise törende, 'Bugün burada sadece yenilenmiş bir spor tesisi açılışını değil, gençlerimizin hayallerine ve geleceğine açılan bir kapıyı açıyoruz. Bu tesis, sporun yanı sıra dostluğun, kardeşliğin ve sağlıklı yaşamın da merkezi olacaktır.' ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında spor sahası ve tribünler yenilendi; basketbol potası, futbol kaleleri, voleybol direkleri ve açık hava spor ekipmanları temin edildi. Ayrıca kulüp tesislerinde iyileştirmeler yapılarak soyunma odası kuruldu ve aileler ile seyirciler için modern bir bekleme alanı oluşturuldu.

Büyükelçi Lütem, konuşmasında Türkiye–Lübnan ilişkilerine vurgu yaparak, projenin sporun birleştirici gücünden faydalanarak gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağını ve iki ülke arasındaki kardeşlik köprülerini güçlendireceğini belirtti.

Beklenen etki

Bu proje sayesinde Ayn ed-Delb beldesindeki gençler, modern ve çok yönlü bir spor altyapısına kavuştu. Yenilenen tesisin, bölgesel spor faaliyetlerinin canlanmasına ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.