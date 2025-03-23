TİKA Meksika'da Ramazan İçin Gıda Kolisi Yardımında Bulundu

TİKA, Meksika'da ramazan dolayısıyla 300 gıda kolisi ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 08:23
TİKA Meksika'da Ramazan İçin Gıda Kolisi Yardımında Bulundu

TİKA, Meksika'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı vesilesiyle Meksika'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.

TİKA'nın Meksika Program Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco bölgelerinde toplam 300 Müslüman ve ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Ayrıca, 100 çocuğa kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri sunuldu.

Büyükelçi Esenli'den Ramazan Temennisi

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Murat Salim Esenli, gıda kolisi dağıtım programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının Meksika ve tüm dünyaya huzur ve esenlik getirmesini diledi.

TİKA, 2025 yılına kadar Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde de ramazan programları düzenlemeyi planlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu. TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco'da 300 Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı. Gıda kolisinin yanı sıra 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu. TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco'da 300 Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı. Gıda kolisinin yanı sıra 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
2
TİKA Meksika'da Ramazan İçin Gıda Kolisi Yardımında Bulundu
3
Özgür Özel'den İstanbul Adalet Sarayı'nda Kritik Açıklamalar
4
Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalara Dikkat!
5
İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Tamamlandı
6
İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum: 91 Şüpheli Gözaltında
7
Malatya'da Trafik Kazası: Üç Kişi Hayatını Kaybetti

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!