TİKA Meksika'da Ramazan İçin Gıda Kolisi Yardımında Bulundu

TİKA, Meksika'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı vesilesiyle Meksika'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu.

TİKA'nın Meksika Program Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco bölgelerinde toplam 300 Müslüman ve ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Ayrıca, 100 çocuğa kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri sunuldu.

Büyükelçi Esenli'den Ramazan Temennisi

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Murat Salim Esenli, gıda kolisi dağıtım programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının Meksika ve tüm dünyaya huzur ve esenlik getirmesini diledi.

TİKA, 2025 yılına kadar Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde de ramazan programları düzenlemeyi planlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu. TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco'da 300 Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı. Gıda kolisinin yanı sıra 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulundu. TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, ramazan ayı kapsamında Iztapalapa, Gustavo A. Madero ve Azcapotzalco'da 300 Müslüman ve ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı. Gıda kolisinin yanı sıra 100 çocuğa da kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verildi.