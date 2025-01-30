TİKA, Moldova'daki Mihail Çakir Kütüphanesini Yeniledi

TİKA, Moldova'daki Mihail Çakir Kütüphanesini Yenileme Projesini Tamamladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'da Gagauz tarih, kültür ve geleneklerini tanıtan Mihail Çakir Kütüphanesini yenileme projesinin tamamlandığını açıkladı. Bu önemli kütüphane, Kişinev'deki Bogdan Petriceicu Hasdeu Belediye Kütüphanesi bünyesinde 1992 yılında kurulmuştu.

Projenin Detayları ve Açılış Töreni

TİKA'nın açıkladığı bilgiye göre, kütüphane için gerçekleştirilen tadilat ve donanım çalışmaları hem tarihsel hem de kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayacak.

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen programa; Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete, Kişinev Belediye Başkanı İon Çeban, Moldova Yazarlar Birliği üyeleri ve bilim insanları katıldı.

Kişinev Belediye Başkanı'ndan TİKA'ya Teşekkür

Kişinev Belediye Başkanı İon Çeban, TİKA'nın Kişinev'de gerçekleştirdiği projelerin önemine vurgu yaparak, "TİKA ile bugüne kadar altyapı, sağlık, eğitim ve kültür gibi birçok alanda işbirliği yaptık. Bu projeler sayesinde Kişinev sakinlerine önemli katkıda bulunuldu. TİKA'ya içten teşekkür ediyorum." dedi.

Mihail Çakir Kimdir?

Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga şehrinde 1861 yılında doğan Mihail Çakir, Gagauzların milli kimliğinin oluşması ve güçlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. "Basarbyalı Gagauzların Tarihi" adlı kitabın yazarı olan Çakir, Hristiyan dini metinleri ve İncil'in bazı parçalarını Gagauz Türkçesine çevirmiştir. Gagauz dilinde ilk gazetenin sahibi olarak bilinen Çakir, 1908'de "Hakikatin Sesi" gazetesini çıkararak önemli bir katkı sağlamıştır. Mihail Çakir, 8 Eylül 1938'de hayata veda etmiştir.