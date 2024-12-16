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TİKA, Myanmar'daki Zafer Şah Camisi ve Türbesi Halılarını Yeniledi

TİKA, Myanmar'da Bahadır Şah Zafar’ın türbesini içeren Zafer Şah Camisi’nin halılarını yenileyerek Türk mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:49
TİKA, Myanmar'daki Zafer Şah Camisi ve Türbesi Halılarını Yeniledi

TİKA'dan Myanmar'da Önemli Bir Proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Myanmar'da Babür Hükümdarı Bahadır Şah Zafar ile eşinin türbesinin bulunduğu Zafer Şah Camisi ve Türbesi'nin halılarını yeniledi. Bu önemli projeyle birlikte TİKA, Türk mirasının yaşatılması kapsamında yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

Proje Açılış Töreni

Projenin açılış törenine Türkiye'nin Nepido Maslahatgüzarı Neval Orbay, TİKA yetkilileri ve yerel halk katıldı. Tören, bölge halkının yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Tasavvuf Geleneğinde Önemli Bir Merkez

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan türbenin bulunduğu cami, tasavvuf geleneğinde de önemli bir merkez olarak kabul edilmektedir. TİKA'nın bu girişimi, hem Türk kültür mirasını korumak hem de yerel topluma katkı sağlamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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