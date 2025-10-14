TİKA Namibya'da COSDEC'te Tuğla Atölyesi ve Tarım Projesini Tamamladı

TİKA, Namibya Swakopmund'taki COSDEC'te tuğla atölyesi ve tarım projelerini tamamlayarak eğitim ve üretim kapasitesini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:50
TİKA Namibya'da COSDEC'te Tuğla Atölyesi ve Tarım Projesini Tamamladı

TİKA Namibya'da COSDEC'te Eğitim ve Üretim Kapasitesini Güçlendirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya’nın Swakopmund kentinde bulunan Toplum Becerileri Geliştirme Merkezi (COSDEC)’te tamamlanan iki projenin devir teslim törenini gerçekleştirdi. Projeler, merkezde eğitimi ve üretimi desteklemeye yönelik somut iyileştirmeler içeriyor.

Devir teslim töreni ve açılış

Projeler kapsamında kampüs içinde mali nedenlerle inşaatı yarım kalan bir binanın tamamlanmasıyla COSDEC’te tuğla atölyesi eğitime açıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, TİKA Windhoek Koordinatörü Ömer Özbey, COSDEC Yöneticisi Paavo Tuwilika Kamutukwata, Ulusal Planlama Komisyonu Kalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi Ned Sibeye ve COSDEC öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Oruçkaptan, törende TİKA’nın 2014’ten bu yana ülkede 120’ye yakın projeyi tamamladığını vurguladı. Ulusal Planlama Komisyonu Yöneticisi Sibeye ise Türkiye’nin Namibya’nın kalkınmasına desteğinin süreceğini belirterek TİKA’nın iş gücü piyasasındaki nitelikli insan gücü açığını kapatmaya katkı sağladığını ifade etti.

Eğitim ve tarımsal üretimde somut adımlar

Atölyede teorik dersler için sınıf düzenlenirken, pratik uygulamalar için ayrı çalışma alanları oluşturuldu. Böylece öğrenciler hem mesleki bilgi hem de uygulamalı deneyim kazanabilecek.

Diğer projeyle ise COSDEC’in sebze bahçe kapasitesi artırıldı. Tarım öğrencilerinin uygulama yaptığı ve ürünleriyle gelir sağladığı bahçede sebze yatakları yenilendi, damla sulama sistemi kuruldu ve tohum çimlendirmeye imkan sağlayan küçük bir sera inşa edildi. Proje kapsamında ayrıca toprak yenileme çalışmaları yapıldı ve tohum ile gübre desteği sağlandı.

Bu adımlar, COSDEC’in hem eğitim hem de yerel üretim kapasitesini artırarak Namibya'daki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya’nın Swakopmund şehrinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya’nın Swakopmund şehrinde bulunan Toplum Becerileri Geliştirme Merkezi’nde (COSDEC) tamamlanan iki projenin devir teslim töreni yapıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, TİKA Windhoek Koordinatörü Ömer Özbey, COSDEC Yöneticisi Paavo Tuwilika Kamutukwata, Ulusal Planlama Komisyonu Kalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi Ned Sibeye ve COSDEC öğrencileri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya’nın Swakopmund şehrinde...

İLGİLİ HABERLER

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Von der Leyen: Bosna Hersek AB'nin 'eşiğinde' — 1 milyar avroluk destek hazır
2
KKTC Meclisi 'İki Devletli Çözüm' Kararını Oy Çokluğuyla Kabul Etti
3
İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: Karşıyaka'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
4
ARES Tersanesi'nde İlk ARES 18 SAR Botunun Kaynak Töreni
5
Batman'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Yürüyüşle Protesto Edildi
6
Tekirdağ Saray'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
7
Ağrı Havalimanı'nda Hac Ziyareti Coşkusu: Alcalan Hacılar Çiçeklerle Karşılandı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL