TİKA Namibya'da COSDEC'te Tuğla Atölyesi ve Tarım Projesini Tamamladı

TİKA Namibya'da COSDEC'te Eğitim ve Üretim Kapasitesini Güçlendirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya’nın Swakopmund kentinde bulunan Toplum Becerileri Geliştirme Merkezi (COSDEC)’te tamamlanan iki projenin devir teslim törenini gerçekleştirdi. Projeler, merkezde eğitimi ve üretimi desteklemeye yönelik somut iyileştirmeler içeriyor.

Devir teslim töreni ve açılış

Projeler kapsamında kampüs içinde mali nedenlerle inşaatı yarım kalan bir binanın tamamlanmasıyla COSDEC’te tuğla atölyesi eğitime açıldı. Açılış törenine Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, TİKA Windhoek Koordinatörü Ömer Özbey, COSDEC Yöneticisi Paavo Tuwilika Kamutukwata, Ulusal Planlama Komisyonu Kalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi Ned Sibeye ve COSDEC öğrencileri katıldı.

Büyükelçi Oruçkaptan, törende TİKA’nın 2014’ten bu yana ülkede 120’ye yakın projeyi tamamladığını vurguladı. Ulusal Planlama Komisyonu Yöneticisi Sibeye ise Türkiye’nin Namibya’nın kalkınmasına desteğinin süreceğini belirterek TİKA’nın iş gücü piyasasındaki nitelikli insan gücü açığını kapatmaya katkı sağladığını ifade etti.

Eğitim ve tarımsal üretimde somut adımlar

Atölyede teorik dersler için sınıf düzenlenirken, pratik uygulamalar için ayrı çalışma alanları oluşturuldu. Böylece öğrenciler hem mesleki bilgi hem de uygulamalı deneyim kazanabilecek.

Diğer projeyle ise COSDEC’in sebze bahçe kapasitesi artırıldı. Tarım öğrencilerinin uygulama yaptığı ve ürünleriyle gelir sağladığı bahçede sebze yatakları yenilendi, damla sulama sistemi kuruldu ve tohum çimlendirmeye imkan sağlayan küçük bir sera inşa edildi. Proje kapsamında ayrıca toprak yenileme çalışmaları yapıldı ve tohum ile gübre desteği sağlandı.

Bu adımlar, COSDEC’in hem eğitim hem de yerel üretim kapasitesini artırarak Namibya'daki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

