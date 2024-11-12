TİKA, Namibya'da Mesleki Eğitime Destek Sağlıyor

TİKA, Namibya'da Eğitim Desteğini Sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mesleki eğitim sunan Pionier Boys Lisesi'nin metal işleme atölyesini yenileyerek önemli bir projeye imza attı.

Metal İşleme Atölyesi Yenilendi

TİKA tarafından yapılan açıklamaya göre, yenilenen metal işleme atölyesi için gerekli araç-gereçler ve metal işleme makineleri temin edildi. Projenin teslim töreni, Namibya'nın başkenti Windhoek'te gerçekleştirildi.

Projenin Teslim Töreni

Törende, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçisi Feral Çekerek Oruçkaptan, Khomas İdari Bölge Valisi Laura McLeod-Katjirua, TİKA Windhoek Koordinatörü Ömer Özbey, öğrenciler ve öğretmenler dahil yaklaşık 200 kişi yer aldı.

Türkiye'nin Destek Faaliyetleri

Büyükelçi Oruçkaptan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya genelinde kalkınma ve teknik destek sunumunun TİKA tarafından koordine edildiğini belirtti. Ayrıca, Namibya'da bugüne kadar 112 projenin tamamlandığını ve bu projenin eğitimin yanı sıra Namibya ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Vali McLeod-Katjirua'nın Teşekkürleri

Vali McLeod-Katjirua, TİKA'nın Namibya'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiği projelere teşekkür etti.

Özbey: İnsan Odaklı Projeler Devam Edecek

TİKA Windhoek Koordinatörü Özbey, proje kapsamında gerçekleştirilenler hakkında bilgi vererek, TİKA'nın Namibya'da insan odaklı projeleri desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından konuklar, kurdele kesimiyle projenin teslim törenini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mesleki eğitim veren yatılı Pionier Boys Lisesi'nin metal işleme atölyesi yenilendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mesleki eğitim veren yatılı Pionier Boys Lisesi'nin metal işleme atölyesi yenilendi.