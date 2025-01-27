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TİKA, Nelson Mandela'nın Köyünde Su Sistemi Projesini Hayata Geçirdi

TİKA, Güney Afrika'daki Nelson Mandela'nın köyünde sağlıklı su temin etmek için kapsamlı bir su sistemi projesi başlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:00
TİKA, Nelson Mandela'nın Köyünde Su Sistemi Projesini Hayata Geçirdi

TİKA'dan Önemli Proje

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın köyünde su sistemi projesini hayata geçirdi. Proje, Mandela'nın doğum yeri olan Doğu Cape eyaletindeki Mvezo köyünde işlevsel olmayan su dağıtım sisteminin kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesini hedefliyor.

Su Kıtlığına Çözüm

Yıllardır ciddi su kıtlığı ile mücadele eden Mvezo köyünde, mevcut su kaynaklarının çiftlik hayvanları ile ortak kullanılması nedeniyle ciddi sağlık riskleri ortaya çıkmaktaydı. Bu kapsamda, köydeki sondaj kuyusu, 12 saatlik bir sürede 250 bin litreden fazla temiz su üretecek şekilde modernize edilmiştir.

Projenin Sağlayacağı Faydalar

Proje ile, bölge halkının günlük 130 bin litrelik su ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Yeni borular, vanalar ve bağlantı parçaları ile su dağıtım şebekesi yenilenecek; hasarlı altyapı değiştirilecek. Ayrıca, erişilebilirliği artırmak adına yeni su muslukları stratejik olarak yerleştirilecektir.

Açılış Töreni Gerçekleşti

Projenin resmi açılış töreni Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Nilvana Darama Yıldırımgeç, Mandela'nın torunlarından Nkosi Zwelivelile Mandela, TİKA yetkilileri ve yerel topluluk liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vurgulanan Noktalar

Büyükelçi Yıldırımgeç, Dünya genelindeki su krizine dikkat çekerek, Zwelivelile Mandela, Mvezo Geleneksel Konseyi ve TİKA'ya destekleri için teşekkür etti. Ayrıca, projenin Mandela’nın mirasını onurlandırma açısından ne denli önemli olduğunu dile getirdi.

Zwelivelile Mandela ise, Türk halkı ve TİKA'ya destekleri için minnettar olduğunu belirtti. Su kaynaklarının sağlığı, onuru ve kalkınmayı sağlamak için hayati önem taşıdığını vurguladı.

TİKA Pretorya Koordinatörü Ali Kaya, suya erişimin bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, Mvezo halkının refahına katkı sağlamanın TİKA için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

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