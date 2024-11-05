TİKA'nın Afganistan'daki Eğitim Destekleri Sürüyor

TİKA, Afganistan'ın Eğitim Altyapısına Desteklerini Sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da eğitim alanındaki desteklerini sürdürerek, Kabil ve Mezar-ı Şerif'te yeni okul açılışları yaptı.

Kabil'de Yeni Bir Okul Açıldı

TİKA'nın açıklamasına göre, Kabil'in Pule Çarhi bölgesinde inşa edilen ve 8 sınıflı, 350 öğrenci kapasitesine sahip olan "11 Nolu Senatör Cennetgül İlkokulu"nun açılışı gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi Cenk Ünal, Kabil İl Eğitim Müdürü Abdulhak Hakkani ve TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk gibi önemli isimler katıldı.

Cenk Ünal, açılışta şu sözleri dile getirdi: "Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak Afganistan'da eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Bu okulumuzda eğitim alacak öğrenciler, iki ülke arasında köprü rolünü üstlenecek olan geleceğin aydın bireyleridir."

Olam Karşigak Ortaokulu Yeniden Hizmete Açıldı

TİKA'nın Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından desteklenen Belh vilayeti Devletabad ilçesindeki Olam Karşigak Ortaokulu da, geçtiğimiz dönemde yaşanan çatışmaların ardından tadilat ve onarımdan geçirildi. Açılış törenine, TİKA'nın Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk ve yerel eğitim müdürleri katıldı.

Öztürk, konuşmasında TİKA'nın Afganistan'da 2005 yılından bu yana 650'den fazla proje gerçekleştirdiğini ve çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Ayrıca, açılışı yapılan okulun Afgan halkı için hayırlı olmasını diledi.

Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Abdul Şükür Osmani ise Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Mezar-ı Şerif kentinde okul açılışları yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Mezar-ı Şerif kentinde okul açılışları yaptı.