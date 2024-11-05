DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,49 -0,28%
ALTIN
3.021,85 0,01%
BITCOIN
2.365.443,25 -2,14%

TİKA'nın Afganistan'daki Eğitim Destekleri Sürüyor

TİKA, Afganistan'da yeni okullar açarak eğitim altyapısını geliştiriyor, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:08
TİKA'nın Afganistan'daki Eğitim Destekleri Sürüyor

TİKA, Afganistan'ın Eğitim Altyapısına Desteklerini Sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da eğitim alanındaki desteklerini sürdürerek, Kabil ve Mezar-ı Şerif'te yeni okul açılışları yaptı.

Kabil'de Yeni Bir Okul Açıldı

TİKA'nın açıklamasına göre, Kabil'in Pule Çarhi bölgesinde inşa edilen ve 8 sınıflı, 350 öğrenci kapasitesine sahip olan "11 Nolu Senatör Cennetgül İlkokulu"nun açılışı gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi Cenk Ünal, Kabil İl Eğitim Müdürü Abdulhak Hakkani ve TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk gibi önemli isimler katıldı.

Cenk Ünal, açılışta şu sözleri dile getirdi: "Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak Afganistan'da eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Bu okulumuzda eğitim alacak öğrenciler, iki ülke arasında köprü rolünü üstlenecek olan geleceğin aydın bireyleridir."

Olam Karşigak Ortaokulu Yeniden Hizmete Açıldı

TİKA'nın Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından desteklenen Belh vilayeti Devletabad ilçesindeki Olam Karşigak Ortaokulu da, geçtiğimiz dönemde yaşanan çatışmaların ardından tadilat ve onarımdan geçirildi. Açılış törenine, TİKA'nın Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk ve yerel eğitim müdürleri katıldı.

Öztürk, konuşmasında TİKA'nın Afganistan'da 2005 yılından bu yana 650'den fazla proje gerçekleştirdiğini ve çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Ayrıca, açılışı yapılan okulun Afgan halkı için hayırlı olmasını diledi.

Belh Vilayeti Milli Eğitim Müdürü Müftü Abdul Şükür Osmani ise Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak TİKA ve Türk halkına teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Mezar-ı Şerif kentinde okul açılışları yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Mezar-ı Şerif kentinde okul açılışları yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
2
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
3
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
4
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
5
Samsun'da 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar' Programı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek