TİKA'nın Afganistan'daki Meslek Edindirme Faaliyetleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da dezavantajlı gruplara eğitim vermeye devam ediyor. Mezar-ı Şerif Ofisi'nden alınan bilgilere göre, Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen kurslar kapsamında malzemeler teslim edildi.

Kursların İçeriği ve Süresi

Metal Doğrama ve Kaynakçılık ile Cep Telefonu ve Tablet Tamirciliği kursları, toplamda 6 ay sürecek ve 20 bedensel engelli kursiyeri kapsayacak. Bu süreçte, dijital güç kaynak makineleri, LCD ekran ayırıcıları ve çeşitli araç gereçler gibi materyaller kursiyerlere sağlandı.

Teşekkür ve Desteklerin Önemi

Malzeme teslim töreninde Hacı Zikrullah Mazlumyar, TİKA'nın engellilere yönelik çalışmalarının sonuç verdiğini, birçok kişinin stajı tamamlayarak ailelerine destek olduklarını belirtti. Aynı zamanda, Zamanuddin Fakiri Afganistan'daki yüksek işsizlik oranına dikkat çekerek TİKA'nın faaliyetlerinin önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Geleceğe Umutla Bakış

Koordinatör Mikail Taşdemir, TİKA'nın Afgan halkının en zor zamanlarında yanında olduğunu ve kalkınma projelerinin süreceğini vurguladı. Daha önce çeşitli alanlarda, en az 175 engelli bireyin mezuniyetini sağladıkları kurslar gerçekleştirilmişti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor. TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği işbirliği ile düzenlenen Metal Doğrama ve Kaynakçılık 2. etap ve Cep Telefonu ve Tablet Tamirciliği 3. etap kursları için ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilerek kursiyerlere teslim edildiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor. TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği işbirliği ile düzenlenen Metal Doğrama ve Kaynakçılık 2. etap ve Cep Telefonu ve Tablet Tamirciliği 3. etap kursları için ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilerek kursiyerlere teslim edildiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor. TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği işbirliği ile düzenlenen Metal Doğrama ve Kaynakçılık 2. etap ve Cep Telefonu ve Tablet Tamirciliği 3. etap kursları için ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilerek kursiyerlere teslim edildiğini belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme kurslarını devam ettiriyor. TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi, Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği işbirliği ile düzenlenen Metal Doğrama ve Kaynakçılık 2. etap ve Cep Telefonu ve Tablet Tamirciliği 3. etap kursları için ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilerek kursiyerlere teslim edildiğini belirtti.