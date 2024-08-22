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TİKA'nın Afrika Ülkelerine Sağladığı Destekler

TİKA, Afrika'da gençler ve tarım üreticileri için önemli projeler hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:17
TİKA'nın Afrika Ülkelerine Sağladığı Destekler

TİKA'nın Afrika Ülkelerine Desteği Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afrika'daki gençlere ve üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Son olarak, Gine'nin Nzerekore şehrinde yeni bir briket atölyesi kurarak, gençlerin meslek edinmelerini ve ekonomik gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Briket Atölyesi Projesi

TİKA'nın kurduğu briket fabrikası, Nzerekore Valiliği'ne ait bir arazide faaliyete geçirildi. İki inşaat ustası eşliğinde gençlere meslek öğretiliyor ve bu atölye, aynı zamanda Nzerekore Meslek Lisesi'nin inşaat bölümündeki öğrenciler için bir staj merkezi işlevi görüyor.

Birleşmiş Milletler’in "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" ve "Yoksulluğa Son" hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen proje, günde yaklaşık 1000 briket üretilmesini sağlarken, aylık yaklaşık 13 ila 15 bin avroluk bir ekonomi oluşturuyor.

Nzerekore'nin Sosyal İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Peve Guılavogui, atölyenin önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade ederek, destek veren Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Tarım Üreticilerine Destek

Gine'nin 2040 Ulusal Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, TİKA, Gine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yaparak, Faranah bölgesindeki çiftçilere zirai ekipmanlar dağıttı. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarım, mekanizasyon ile yapılan tarımın gerisinde kalıyor.

Yerel Balıkçılara Ekipman Desteği

Sierra Leone'de, TİKA, Gençlik İşleri Bakanlığı ve Geleneksel Balıkçılar Birliği ile birlikte çalışarak yerel balıkçılara ekipman temin etti. Hükümetin kaçak avlanmayla mücadele eden destek programlarına katkı sağlamak amacıyla, kıyı balıkçılığında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler verildi.

Yaklaşık 200 bin kişinin balıkçılıkla uğraştığı Sierra Leone'de, bu malzemelerle balıkçılar daha modern yöntemlerle avlanma imkanına kavuştu. Balıkçılık sektörü, ülkede 735 milyon dolarlık bir ekonomi oluşturmakta ve gayri safi hasılanın yaklaşık yüzde 12'sini temsil etmektedir.

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