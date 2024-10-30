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TİKA'nın Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara Sağlık Yardımı

TİKA ve BİSEG, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara sağlık hizmeti sunarak destek sağladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:18
TİKA'nın Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara Sağlık Yardımı

TİKA ve BİSEG'den Sağlık Hizmeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği (BİSEG), Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar için önemli bir sağlık organizasyonu gerçekleştirdi.

Cox's Bazar'daki Sağlık Çalışmaları

Bangladeş’in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong Sığınmacı Kampı’nda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü sağlık personeli ve BİSEG temsilcileri, kapsamlı bir sağlık hizmeti sağladı. TİKA'nın daha önce bağışladığı mobil klinik, hizmetlerin etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir rol üstlendi.

Hizmetlerden Yararlananlar

Sağlık kampı sırasında toplam 1937 hasta muayene edilirken, kulak burun boğaz bölümünde 701, dahiliye alanında 1039 ve diş bölümünde 197 hasta tedavi edildi. Kampın son gününde, sağlık hizmetleri Teknaf Moinuddin Koleji’nde sürdürülmeye devam etti.

Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi

2023 yılında açılan Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi, sığınmacılara çeşitli alanlarda destek sunabilmekte. Merkezde bambu, ahşap, elektronik ve dikiş gibi mesleki eğitimler verilirken, kültürel etkinlikler için de uygun ortamlar sağlanmaktadır. Merkez, mülteci kimliğinin korunmasına yardımcı olmak amacıyla Burmaca dilinde kitapların yer aldığı kütüphaneye de ev sahipliği yapmaktadır.

Devam Eden İnsani Yardım Çalışmaları

TİKA, 2017 yılında Myanmar'daki Arakan olayları sonrası, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yönelik insani yardım çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği (BİSEG) iş birliğiyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki "Kutupalong Sığınmacı Kampı"nda bulunan TİKA Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, Arakanlı Müslümanlara yönelik kapsamlı sağlık organizasyonunu gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği (BİSEG) iş birliğiyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki "Kutupalong Sığınmacı Kampı"nda bulunan TİKA Çok Amaçlı Eğitim ve Kültür Merkezi'nde, Arakanlı Müslümanlara yönelik kapsamlı sağlık organizasyonunu gerçekleştirildi.

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