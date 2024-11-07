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TİKA'nın Bosna Hersek'teki Sağlık Projesi

TİKA, Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'nda sağlık hizmetlerini geliştirmek için iki kliniğin ekipmanlarını yeniledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:52
TİKA'nın Bosna Hersek'teki Sağlık Projesi

TİKA'dan Bosna Hersek'te Sağlık Destek Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki sağlık hizmetlerini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Bu kapsamda, Tuzla Kantonu'ndaki iki sağlık kuruluşunun ağız ve diş sağlığı kliniklerinin ekipmanları yenilendi.

Proje Hakkında

TİKA'nın "Gülmek İçin Engel Yok, Tuzla Kantonu Sağlık Evlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Destek Projesi" adı altında yürütülen çalışmada, Dr. Mustafa Sehovic Sağlık Evi ve Gradacac Sağlık Evi'nin kliniklerinin modernize edilerek, özel gereksinimli bireyler, engelliler ve yaşlılar için erişilebilir hale getirilmesi hedeflendi.

Açılış Töreni

Açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic’in eşi Mirela Becirovic, Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Dusanka Becirovic ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık ile birlikte birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Girgin, törendeki konuşmasında, projenin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuzla'daki kliniğin yılda 5 bin özel gereksinimli ve engelli bireye hizmet verecek şekilde donatıldığını aktardı. Ayrıca, sağlık alanında TİKA'nın önemli destekler sunduğunu ve Tuzla Kantonu'nda yedinci projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Mirela Becirovic, Türkiye'ye teşekkür ederek, ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında bir ihtiyaç olduğunu vurguladı ve TİKA'nın bu ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti.

İhtiyaç ve Teşekkürler

Tuzla Sağlık Merkezi Müdürü Samir Mackovic, diş kliniğindeki yenilikler sayesinde daha iyi hizmet sunacaklarına dikkat çekerek, "Ekipmanlarımızı yenilemek ve vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti sunmak için başka bir yolumuz olmadığından Türk devletine ve halkına müteşekkiriz," dedi.

Tuzla Sağlık Merkezi Diş Hekimliği Hizmetleri Müdürü Miljana Duspara, yenilenen kliniğin son teknoloji ekipmanlarla donatıldığını ve gelişimsel zorluklar yaşayan çocuk hastalar için özel programlar oluşturulacağını belirtti.

Gradacac'taki törende konuşan Tuzla Kantonu Sağlık Bakanı Dusanka Becirovic, TİKA ile sağlık alanında verimli projeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi ve Türkiye'ye teşekkür ederek, açılan klinik sayesinde bir doktorun ülkede kalmaya ikna olduğunu kaydetti.

TİKA'nın desteklediği ağız ve diş sağlığı kliniklerinde gerçekleştirilecek tedavilerin ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki iki...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki iki sağlık kuruluşunun ağız ve diş sağlığı kliniklerinin ekipmanlarını yeniledi. TİKA'nın "Gülmek İçin Engel Yok, Tuzla Kantonu Sağlık Evlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Destek Projesi" kapsamında, Dr. Mustafa Sehovic Sağlık Evi ve Gradacac Sağlık Evi'nin ağız ve diş sağlığı klinikleri yenilenerek, verilen hizmetlere özel gereksinimli, engelli ve yaşlıların da erişebilir hale gelmesi sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki iki...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Tuzla Kantonu'ndaki iki sağlık kuruluşunun ağız ve diş sağlığı kliniklerinin ekipmanlarını yeniledi. TİKA'nın "Gülmek İçin Engel Yok, Tuzla Kantonu Sağlık Evlerinin Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesine Destek Projesi" kapsamında, Dr. Mustafa Sehovic Sağlık Evi ve Gradacac Sağlık Evi'nin ağız ve diş sağlığı klinikleri yenilenerek, verilen hizmetlere özel gereksinimli, engelli ve yaşlıların da erişebilir hale gelmesi sağlandı.

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