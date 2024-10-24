TİKA'nın Cezayir'deki Yeni Projeleri Hayata Geçti

TİKA'nın Cezayir'deki Proje Açılışları

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in Medeya kentinde tamamladığı iki önemli projeyi hayata geçirdi. Bu projeler, eğitim amaçlı Meyve ve Sebze Kurutma Atölyesi ile Üzüm ve Yaban İnciri Mamülleri Üretim Atölyesi olarak öne çıkıyor.

Açılış Töreni

Açılış törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz ev sahipliği yaptı. Medeya İl El Sanatları Odası bünyesinde kurulu atölyelerde, TİKA'nın desteğiyle, çiftçilere yönelik ilk eğitimler de verildi. Programa Küçükyılmaz’ın yanı sıra TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı temsilcileri ve diğer kurum yöneticileri katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz'dan Açıklamalar

Açılışta bir konuşma yapan Küçükyılmaz, "Turizm ve El Sanatları Bakanlığı’nın talebi ile hayata geçirilen bu projelerin, bölgede üretilen meyve ve sebzelerin ekonomik değerini artırmak açısından büyük önem taşıdığını" belirtti. "Her iki proje, çiftçilerin ürünlerini işleyerek pazarlama imkânı bulmalarını, tüketim fazlasının değerlendirilmesini ve israfı önlemeyi hedefliyor. Ayrıca bu uygulamalar, bölgede yaşayan çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor." diyerek TİKA'nın Cezayir'deki projelerine devam edeceğini vurguladı.

Yerel Yetkililerin Değerlendirmeleri

Bakanlık temsilcisi İzzeddin Kali, "TİKA ile pek çok projeyi başarıyla tamamladık. TİKA’nın faaliyet alanı sadece başkent ile sınırlı kalmamakta, ülkenin en uzak köylerine kadar uzanmaktadır. Bu projeler için TİKA çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Programın sonunda, eğitim alan çiftçilere sertifikaları dağıtılarak, projelerin yerel tarım üzerindeki etkisi somut hale getirildi.

Medeya, Cezayir'in başkentine 80 kilometre mesafede bulunan; özel iklimi sayesinde kaliteli meyve ve sebze üretimi ile tanınan bir bölge olarak dikkat çekiyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Cezayir'in Medeya kentinde tamamladığı iki proje hayata geçirildi. TİKA tarafından Medeya'da gerçekleştirilen eğitim amaçlı Meyve ve Sebze Kurutma Atölyesi ile Üzüm ve Yaban İnciri Mamülleri Üretim Atölyesi'nin açılışını Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (sol 3) yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Cezayir'in Medeya kentinde tamamladığı iki proje hayata geçirildi. TİKA tarafından Medeya'da gerçekleştirilen eğitim amaçlı Meyve ve Sebze Kurutma Atölyesi ile Üzüm ve Yaban İnciri Mamülleri Üretim Atölyesi'nin açılışını Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (sol 3) yaptı.