TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

TİKA'nın CezeriFest'inin Kapanış Programı Gerçekleşti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen CezeriFest, Ankara'da yapılan kapanış programıyla büyük bir başarıya imza attı. Etkinlikte, 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Eğitim Temalı İlk CezeriFest

TİKA'nın "Eğitim İçin Tasarla" teması çerçevesinde, ilk defa düzenlediği CezeriFest, 9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Festivalde, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Tanzanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Ukrayna gibi ülkelerden katılımcılar yer aldı.

3D Tasarım Yarışması'nda Yarışan Projeler

Etkinlikte sunulan 54 projeden oluşan 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması, katılımcıların eğitime katkı sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmesine zemin hazırladı. Jüri, projeleri değerlendirdikten sonra:

Birincilik ödülünü Kıbrıs - Team Techno Eul takımına verdi,

takımına verdi, İkincilik ödülüne Ukrayna Team L&A layık görüldü,

layık görüldü, Üçüncülük ödülünü ise Pakistan Team CTTI İslamabad kazandı.

Pakistan ekibi, üç boyutlu yazıcı kullanarak araba süspansiyonu ve diferansiyeli üzerine bir model geliştirirken, Ukrayna ekibi elektrik akımının üç boyutlu görselleştirilmesini ortaya koyan bir proje sundu. Kıbrıs ekibi ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlere katkıda bulunacak deney düzeneği tasarladı.

TİKA Başkanı Kayalar'dan Açıklamalar

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ödül töreninde kazananlara ödüllerini takdim etti. Kayalar, "CezeriFest'in ilkini başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz," diyerek organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.

El Cezeri'nin İslam dünyasının önde gelen bilim insanlarından bir olduğunu belirten Kayalar, "Cezeri ismini Güney Afrika'dan Moğolistan'a kadar 20'ye yakın ülkede açtığımız Cezeri Lab'ler ve 10'a yakın ülkede kurduğumuz Cezeri Studio'lar ile dünyaya ulaştırıyoruz," ifadelerini kullandı.

CezeriFest'ten Yenilikçi Projeler

Kayalar, Türkiye'de üretilen cihazlar ve laboratuvar altyapılarının gençlerin üç boyutlu tasarım, modelleme, robotik ve mekatronik alanlarında yetkinlik kazanmasına olanak sağladığını belirtti. Yarışma, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda yaratıcı düşünce, sürdürülebilirlik ve eğitimde fırsat eşitliği hedeflerini destekleyen projeleri de temsil etti.

Festivalin kapanış programında, İstanbul Cezeri Müzesi'nden sergilenmek üzere büyük ölçekli teknoloji laboratuvarı Cezeri Lab ve daha küçük ölçekteki Cezeri Studio’nun tanıtım videoları da gösterildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Ankara'da düzenlediği CezeriFest'in kapanış programında 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Ankara'da düzenlediği CezeriFest'in kapanış programında 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.