DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,37%
ALTIN
3.046,02 0,01%
BITCOIN
3.507.100,55 0,72%

TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

TİKA'nın düzenlediği CezeriFest'in kapanışında 3D Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Küresel katılım, inovasyon ve eğitim ön plandaydı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:04
TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

TİKA'nın CezeriFest'inin Kapanış Programı Gerçekleşti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen CezeriFest, Ankara'da yapılan kapanış programıyla büyük bir başarıya imza attı. Etkinlikte, 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Eğitim Temalı İlk CezeriFest

TİKA'nın "Eğitim İçin Tasarla" teması çerçevesinde, ilk defa düzenlediği CezeriFest, 9-12 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşti. Festivalde, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan, Tanzanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Ukrayna gibi ülkelerden katılımcılar yer aldı.

3D Tasarım Yarışması'nda Yarışan Projeler

Etkinlikte sunulan 54 projeden oluşan 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması, katılımcıların eğitime katkı sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmesine zemin hazırladı. Jüri, projeleri değerlendirdikten sonra:

  • Birincilik ödülünü Kıbrıs - Team Techno Eul takımına verdi,
  • İkincilik ödülüne Ukrayna Team L&A layık görüldü,
  • Üçüncülük ödülünü ise Pakistan Team CTTI İslamabad kazandı.

Pakistan ekibi, üç boyutlu yazıcı kullanarak araba süspansiyonu ve diferansiyeli üzerine bir model geliştirirken, Ukrayna ekibi elektrik akımının üç boyutlu görselleştirilmesini ortaya koyan bir proje sundu. Kıbrıs ekibi ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlere katkıda bulunacak deney düzeneği tasarladı.

TİKA Başkanı Kayalar'dan Açıklamalar

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ödül töreninde kazananlara ödüllerini takdim etti. Kayalar, "CezeriFest'in ilkini başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz," diyerek organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini vurguladı.

El Cezeri'nin İslam dünyasının önde gelen bilim insanlarından bir olduğunu belirten Kayalar, "Cezeri ismini Güney Afrika'dan Moğolistan'a kadar 20'ye yakın ülkede açtığımız Cezeri Lab'ler ve 10'a yakın ülkede kurduğumuz Cezeri Studio'lar ile dünyaya ulaştırıyoruz," ifadelerini kullandı.

CezeriFest'ten Yenilikçi Projeler

Kayalar, Türkiye'de üretilen cihazlar ve laboratuvar altyapılarının gençlerin üç boyutlu tasarım, modelleme, robotik ve mekatronik alanlarında yetkinlik kazanmasına olanak sağladığını belirtti. Yarışma, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda yaratıcı düşünce, sürdürülebilirlik ve eğitimde fırsat eşitliği hedeflerini destekleyen projeleri de temsil etti.

Festivalin kapanış programında, İstanbul Cezeri Müzesi'nden sergilenmek üzere büyük ölçekli teknoloji laboratuvarı Cezeri Lab ve daha küçük ölçekteki Cezeri Studio’nun tanıtım videoları da gösterildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Ankara'da düzenlediği CezeriFest'in kapanış...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Ankara'da düzenlediği CezeriFest'in kapanış programında 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Ankara'da düzenlediği CezeriFest'in kapanış...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Ankara'da düzenlediği CezeriFest'in kapanış programında 3D Tasarım ve 3D Baskı Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA'nın CezeriFest'i Başarıyla Tamamlandı: 3D Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı: Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır Hazır Olmalı
3
Sezar Dosyası Yeniden Gündemde: Suriye’de Rejimin Devrilmesiyle İşkence Belgeleri Ortaya Çıkıyor
4
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri
5
Haydar Aliyev, Vefatının 21. Yılında Anıldı
6
Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Yol Yapımı İçin Mahalle Sakinlerinden Acil Talep
7
İran ve Katar Dışişleri Bakanları Suriye’deki Gelişmeleri Görüştü

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler