TİKA'nın Desteğiyle Afganistan'da 'Bilim Yıldızları' Programı Başarıyla Tamamlandı

TİKA'nın Desteklediği 'Bilim Yıldızları' Programı Afganistan'da Gerçekleştirildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle Afganistan'da 'Bilim Yıldızları' programı gerçekleştirildi. Program, Afganistan Eğitim Öğretimden Sorumlu Bakan Yardımcısı Şeyh Mevlevi Sahaullah Said, Eğitim Bakanlığı İdare ve Kaynak Bakan Yardımcısı Elhac Mevlevi Sibgatullah Vasil, Ekonomi Bakan Yardımcısı Dr. Abdul Latif Nazari, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ve Afganistan Bilim Merkezi İdaresi Başkanı Dr. Muhammad Omar Dawranzai gibi önemli isimlerin katıldığı bir törenle kutlandı.

Programın Önemi ve Katılımcıların Vurguları

Törende konuşan Dr. Dawranzai, gerçekleştirilen programın hedeflerini belirterek, “Ülke genelindeki öğrencilerin gelişmesine katkı sağlamayı ve eğitim seviyesinin yükseltilmesini amaçlıyoruz.” dedi. TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan ise, TİKA'nın Afganistan'da gerçekleştirdiği birçok projeden özellikle eğitim projelerinin önemine değinerek, “Bilim Yıldızları'nı görmekten gurur duyuyoruz. Eğitimin önemini biliyoruz ve gençlerimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

35 Öğrenci Arasından 'Bilim Yıldızları' Seçildi

TİKA ve Afganistan Bilim Merkezi İdaresi işbirliğiyle düzenlenen programda, 35 öğrenci arasından 'Bilim Yıldızları' seçildi. Programın ilk aşamasında, illerde düzenlenen sınavlar ve seçmeler sonucunda Kabil'e davet edilen öğrenciler, TİKA Yerleşkesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezi'nde konakladı.

Sınavlarda kimya, fizik, biyoloji ve matematik alanlarında en iyi sonuçları elde eden öğrenciler arasında ilk üçe girenler belirlendi. İlk sırayı Samiullah Mirza (Herat), ikinciyi Azizullah Ramazan (Bamyan) ve üçüncü sırayı ise Hüseyin Kadir (Kabil) aldı.

Ödüller ve Sertifika Töreni

Bilim Yıldızları yarışmasında ilk üçe giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca, tüm katılımcılara sertifika takdim edilmesinin ardından program başarıyla sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.