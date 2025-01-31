TİKA'nın Desteğiyle Lübnan'da Eğitim Merkezi Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Lübnan'ın Kura şehrinde çocuklar ve gençler için bir eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildi. Bu proje, İsrail saldırıları sonucunda eğitim hayatları kesintiye uğrayan yerinden edilmiş çocukların ve gençlerin eğitimine destek vermeyi amaçlıyor.

Açılış Törenine Katılım Yoğun Oldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Kura şehrindeki Darb el-Asfur Eğitim Merkezi'nin açılışına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez, Kura milletvekili Edib Abdulmesih ve Kefr Hazir Belediye Başkanı Fevzi el-Maluf katıldı.

Önemli Mesajlar Verildi

Törende konuşan Beyrut Büyükelçisi Lütem, kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, başta TİKA olmak üzere projede emeği geçen herkese çabalarından dolayı teşekkür etti. Türkiye ve Lübnan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değinen Lütem, çocukların eğitimden uzak kalmasının olumsuz sonuçlarına dikkat çekti.

Lütem, TİKA'nın desteklediği projeyle çocukların eğitim hayatlarına devam etmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Geçmişten Gelen Destek

Kura milletvekili Abdulmesih ise iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi derinliğine vurgu yaparak, İsrail saldırıları nedeniyle yaşadığı zorluklar karşısında Lübnan'a verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Modern İmkanlar Sunuluyor

Modern bir eğitim ve aktivite imkanı sunan merkez, çocuklar ve gençlerin yanı sıra ebeveynlerin de eğitim alabilmesi hedefleniyor. Merkezde, eğitim için sınıfların yanı sıra ders dışı etkinlikler için sosyal alanlar ve oyun alanları bulunuyor.

Lübnan'daki Kriz Durumu

Kura kenti, İsrail’in saldırılarıyla yerinden edilen binlerce Lübnanlıya ev sahipliği yapan güvenli bölgeler arasında bulunuyor. Resmi verilere göre, yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, İsrail saldırıları sebebiyle yaklaşık 1,9 milyon kişi zorla yerinden edilirken, 40 binden fazla konut da yıkılmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Lübnan'ın Kura şehrinde çocuklar ve gençler için eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde yer alan Kura şehrindeki Darb el-Asfur Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (sol 2), TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez (solda) de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Lübnan'ın Kura şehrinde çocuklar ve gençler için eğitim merkezi açılışı gerçekleştirildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde yer alan Kura şehrindeki Darb el-Asfur Eğitim Merkezi'nin açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem (sol 2), TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Onur Gez (solda) de katıldı.