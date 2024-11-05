TİKA'nın Etiyopya ve Nijer'e Sağlık ve Tarım Desteği

TİKA'nın Sağlıklı Yaşam Projeleri

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Etiyopya ve Nijer'de sağlıklı yaşam ve tarım alanlarında önemli destek sunmaya devam ediyor. TİKA'nın yaptığı açıklamalara göre, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kurulan Yeniden Kullanılabilir Hijyenik Kadın Pedi Üretim Atölyesi, hijyen malzemeleri üretiyor.

Hijyen Seti Dağıtımı

Bu atölyede üretilen hijyenik ürünlerin dağıtımı, ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi ve toplumsal bilinci artırma amaçlı olarak Addis Ababa Üniversitesi kız öğrencilerine 5 bin hijyen seti verildi.

Dağıtım programında konuşan Etiyopya Kadın ve Sosyal İşler Bakanı Ergogie Tesfaye, TİKA ile birlikte sağlıklı yaşam ve kadınların güçlendirilmesi amacıyla projeler geliştirdiklerini belirtti. Tesfaye, TİKA'nın yüksek standartlarda ürettiği ürünler için teşekkür ederek, bu tür dağıtımları farklı okullar ve kırsal bölgelerde de sürdürmeyi istediklerini ifade etti.

Eğitim ve Destek

Addis Ababa Üniversitesi Rektörü Dr. Samuel Kifle de TİKA'nın gelişen ülkelerde eğitim ve sağlık alanlarında büyük katkılar sunduğunu, projelerin verimli eğitim imkanları yarattığını dile getirdi.

Nijer'de Tarımın Desteklenmesi

TİKA'nın Nijer'deki çalışmaları arasında, Dosso bölgesindeki Alfagay Kadın Kooperatifi için sebze üretim bahçesi kurulumu yer alıyor. İklimsel olumsuzluklara karşı mücadele eden Nijer'de, bu 1 hektarlık alan sulama sistemleri ve enerji panelleriyle donatıldı.

Tarım Eğitimleri ve Destek

Proje kapsamında kadın üreticilere tohum ve gübre desteği sağlanmakta, güncel tarım teknikleri üzerine pratik eğitimler verilmektedir. Yaklaşık 50 ailenin faydalanacağı bu projeyle, tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve Nijer'in gıda güvenliği politikalarının desteklenmesi hedefleniyor.

İstihdam ve Üretim İmkanları

TİKA ve Yetim Çocuk Bakım Merkezi işbirliği ile kurulan atölye çerçevesinde, 15 kadın istihdam edilerek üretime başlamıştır. Bu projeler, Etiyopya ve Nijer'de kadınların sosyal ve ekonomik yaşamlarına önemli katkılarda bulunmaktadır.