TİKA'nın Filistin'deki Arıcılık Projesi Destek Alıyor

TİKA'dan Filistin için Arıcılık Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik destek sağlıyor. TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, arıcılık sektörünü geliştirmek amacıyla planlanan programın protokolü, Filistin Tarım Bakanlığı'nda düzenlenen bir törenle imzalandı.

Projenin Kapsamı

Bu program, Filistin Arıcılık Konseyi, Filistin Tarım Bakanlığı, Filistin Eğitim Bakanlığı, Birzeit Üniversitesi ve Arap Ziraat Mühendisleri Derneği işbirliğinde yürütülecek. Projenin odak noktası, kırsal alanda yaşayan kadın ve gençlere arıcılık eğitimi vererek, meslek edinmelerini sağlamak ve gelir elde etmelerini desteklemektir.

Ayrıca, polen, propolis ve bal mumu gibi ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve ihracat miktarının artırılması hedeflenmektedir.

İlk Uygulama ve Eğitimler

Programda, Filistin'in çeşitli bölgelerindeki 8 ziraat meslek lisesi ve 13 tarım il müdürlüğüne arıcılık malzeme ve ekipman desteği sağlandı. İkinci aşama olarak, Ramallah, Tulkarim ve El Halil'deki ziraat meslek liselerindeki öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlara yönelik yıllık yaklaşık 300 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor.

Filistin Tarım Bakanı'ndan Açıklamalar

Törende konuşan Filistin Tarım Bakanı Rizk Selimiye, arıcılığın Filistin tarımındaki önemine değinerek, sektörün birçok zorlukla karşılaştığını belirtti. Protokolün önemini vurgulayan Selimiye, programın Gazze'de de uygulanmasını umduğunu ve Türkiye ile Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, TİKA'nın Filistin'deki projelerinin ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Çobanoğlu, bu arıcılık programının gıda güvenliği, ekonomik kalkınma ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim Bakan Yardımcısı'nın Desteği

Filistin Eğitim Bakan Yardımcısı Basri Salih de TİKA ile uzun yıllara dayanan işbirliğine dikkat ederek, bu projelerin işsizlikle mücadelede önemli roller üstlendiğini belirtti.

Filistin Arıcılığının Önemi

Filistin'deki arıcılık sektörü, 2 bin 500'den fazla arıcı ile yılda yaklaşık 400 ton bal üretimi sağlamakta ve mevsimsel olarak 5 binden fazla kişiye iş imkanı sunmaktadır. Ancak, Filistin balı yüksek lezzeti ile dikkat çekerken, üretim yetersizliği nedeniyle yüksek fiyatlarla satılmakta ve yalnızca iç piyasa talebini karşılayabilmektedir. Sektörün ihracat payı ise oldukça sınırlıdır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin’de arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik proje için destek sağlıyor. Proje; Filistin Arıcılık Konseyi, Filistin Tarım Bakanlığı, Filistin Eğitim Bakanlığı, Birzeit Üniversitesi ve Arap Ziraat Mühendisleri Derneği iş birliğinde yürütülecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin’de arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik proje için destek sağlıyor. Proje; Filistin Arıcılık Konseyi, Filistin Tarım Bakanlığı, Filistin Eğitim Bakanlığı, Birzeit Üniversitesi ve Arap Ziraat Mühendisleri Derneği iş birliğinde yürütülecek.