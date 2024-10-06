TİKA'nın Orta Amerika Ziyareti: Eğitim ve Kültür Projeleri

TİKA'nın Orta Amerika Ziyareti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Naci Yorulmaz, Panama, Guatemala, El Salvador ve Meksika’yı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu seyahat sırasında, Türkiye Okulları'na yönelik projelerin açılışları yapıldı ve bölgedeki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Panama'da Tarihi Projeler

Yorulmaz, Panama'da tarihi San Lorenzo Kalesi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, TİKA tarafından yürütülecek "Turist Ziyaretçi Merkezi" projesinin detayları konuşuldu. Projeyle, Panama’nın kültürel mirasının korunması hedefleniyor. Ayrıca, Panama Belediye Başkanı Mayer Mizrachi ile yapılan toplantılarda şehirdeki kültürel projelerde işbirliği olanakları konuşuldu.

Guatemala'da Eğitim Projeleri

Guatemala'da ise TİKA tarafından kurulan bilgisayar laboratuvarlarının açılışı yapıldı. Bu laboratuvarlar, öğrencilerin dijital okuryazarlıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, 2024 yılında tamamlanması planlanan "Guatemala Türkiye Dostluk Engelli Parkı" projesi hakkında bilgiler verildi. Bu proje, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyecek.

El Salvador'da Sağlık ve Eğitim Altyapısı

Dr. Yorulmaz, El Salvador'da Benjamin Bloom Hastanesi Çocuk Beslenme Merkezi açılışında yer aldı. Bu merkez, bebek ve çocuk beslenmesi alanında önemli katkılar sunacak. Ayrıca, El Salvador’da eğitim materyalleri ile okul çantaları dağıtıldı ve sağlık sistemine ilişkin işbirliği fırsatları masaya yatırıldı.

Meksika'da Kültürel Etkinlikler

Meksika'da TÜRKİYE OKULUnu ziyaret eden Yorulmaz, burada açılan kültürel ve müzik atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Atölye, öğrencilerin sanatsal ve kültürel becerilerini geliştirmek üzere donatılmıştır.

Türkiye Okulları'nın Rolü

Orta Amerika ve Meksika’da faaliyet gösteren Türkiye Okulları, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla 1970'lerden bu yana eğitim ve kültür alanlarında önemli bir köprü işlevi görüyor. TİKA, bu okullara yönelik desteklerini artırarak yenileme ve altyapı projeleriyle katkıda bulunmaktadır.

Tüm bu ziyaretler, TİKA’nın Orta Amerika ve Meksika’da yürüttüğü projelerin eğitim, sağlık ve kültür alanlarında derinlemesine geliştiğini göstermektedir. Türkiye, bu ülkelerle olan ilişkilerini güçlendirmek için çeşitli projeleri desteklemeye devam etmektedir.