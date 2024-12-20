TİKA, Pakistan'da Mantar Biyoteknoloji Laboratuvarı Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da mantar biyoteknoloji laboratuvarı açtı. Laboratuvar, Azad Cammu Keşmir eyaletinin başkenti Muzafferabad şehrinde hizmete girdi.

Açılış Töreni Detayları

TİKA İslamabad Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, laboratuvarın açılış törenine TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı, Azad Cammu Keşmir Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Projenin Faydaları

Dursun Ali Yaşacan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bölgede üretim alanlarına sağladığı katkılara vurgu yaparak, projenin ekonomik ve sosyal yararlar getireceğini belirtti. Yaşacan, ayrıca teknik kapasitenin artırılmasının, mantar kültürlerinin üretilmesinin ve eğitim faaliyetlerinin çiftçilere mantar yetiştiriciliği konusunda farkındalık kazandıracağını ifade etti.

Mantar Yetiştiriciliği İçin Uygun Koşullar

Azad Cammu Keşmir Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han, bölgenin serin iklimi ve organik zengin topraklarının mantar yetiştiriciliği için ideal olduğunu belirtti. Han, TİKA'nın açtığı laboratuvarın, bölge halkına mantar yetiştiriciliğinde bilgi ve beceri kazandıracağını, üretilecek mantar tohumlarının hibe programları ile halka ulaştırılacağını ve yerel ekonomiyi güçlendirmeye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da mantar biyoteknoloji laboratuvarı kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da mantar biyoteknoloji laboratuvarı kurdu.