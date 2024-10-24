TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı

TİKA, Yeni Bir Türk Dil Merkezi Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının ardından, Pakistan'ın kurulan en eski yükseköğretim kurumu olan Lahor Devlet Koleji Üniversitesi'nde bir Türk Dil Merkezi faaliyete geçti.

Açılış Töreni Detayları

Türk Dil Merkezi'nin açılış töreninde, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosluk Vekili Ali Erbaş, Lahor Devlet Koleji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shazia Bashir, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, etkinliğe akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk Dil Merkezinin Önemi

Rektör Bashir, Türk Dil Merkezi'nin eğitim alacak öğrencilere Türk kültürünü daha iyi tanıma fırsatı sunacağını belirtti. Bu merkez sayesinde, Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki iletişimin de güçleneceğine vurgu yaptı. TİKA’ya bu projeyi hayata geçirmedeki destekleri için teşekkür etti.

Eğitim Protokolü ve Öğrenci İlgisi

İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Lahor Devlet Koleji Üniversitesi arasında imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü ile 2023-2024 eğitim yılında üniversitede Türkçe seçmeli dersler sunulmaya başlandı. Bu dersler, öğrenci ilgisini her geçen gün artırmakta. Şu anda yaklaşık 300 öğrenci Türkçe eğitim almakta ve bu bölüm, üniversite çevrelerinde büyük bir ilgi toplamakta.