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TİKA, Pakistan'da Zeytinyağı Üretim Üssü Kurdu

TİKA, Pakistan'ın Muzafferabad şehrinde zeytinyağı üretim tesisi açarak yerel tarımı destekleyecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:53
TİKA, Pakistan'da Zeytinyağı Üretim Üssü Kurdu

TİKA, Pakistan'da Zeytinyağı Üretim Üssü Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletine bağlı Muzafferabad'da yeni bir zeytinyağı üretim ünitesi faaliyete geçirdi.

Tesisin Açılış Töreni

TİKA İslamabad Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, zeytinyağı üretim ünitesi, Tarım Bakanlığı kampüsünde kuruldu. Açılış törenine TİKA'nın Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı, Azad Cammu Keşmir Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han ve pek çok çiftçi katıldı.

Proje Hakkında Bilgiler

Yaşacan, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın 2010'dan bu yana Pakistan'da yaklaşık 700 projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Bu yeni tesisin, Azad Cammu Keşmir bölgesindeki zeytinyağı üretimini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.

Tarım Bakanı Han, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun tarihine değinerek, 2005'te yaşanan büyük depremin ardından Türkiye'nin ilk yardıma giden ülke olduğunu hatırlattı. Han, açılan zeytinyağı tesisinin bu güçlü ilişkilerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Tesisin Kapasitesi ve Etkileri

Zeytinyağı üretim ünitesinin saatte 100 litre zeytinyağı üretim kapasitesi bulunuyor. İlk etapta bu tesis, yaklaşık 5 bin çiftçiye hizmet verecek. Bu tesisin faaliyete geçmesi ile Muzafferabad'daki çiftçilerin başka şehirlere gitmeden kendi bölgelerinde zeytinyağı üretebilmeleri hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da zeytinyağı üretim ünitesi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da zeytinyağı üretim ünitesi kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da zeytinyağı üretim ünitesi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da zeytinyağı üretim ünitesi kurdu.

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