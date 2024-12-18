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TİKA, Pakistan'daki Ulusal Basın Kulübü Konferans Salonunu Yeniledi

TİKA, Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün konferans salonunu yenileyerek önemli bir projeye imza attı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:25
TİKA, Pakistan'daki Ulusal Basın Kulübü Konferans Salonunu Yeniledi

TİKA'dan Önemli Destek: Pakistan Ulusal Basın Kulübü Yenilendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), binlerce üyesi bulunan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün konferans salonunu yenileyerek yeniden hizmete açtı. Başkent İslamabad'da gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Irfan Neziroğlu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan ve diğer yetkililer katıldı.

Salon Yenileme Projesinin Detayları

Proje kapsamında Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nde yaklaşık 150 kişilik bir konferans salonunun duvarları sıvanarak boyandı. TİKA, salon için koltuk, kürsü, klima, perde, ses sistemi ve projeksiyon cihazları gibi önemli ekipmanları da temin etti.

Büyükelçi Neziroğlu'ndan Vurgu

Büyükelçi Neziroğlu, konuşmasında TİKA'nın dünya çapında kalkınma projelerine sağladığı desteği anlattı. Türkiye ve Pakistan arasında özel bir kardeşlik bağı bulunduğunu vurgulayarak, deprem ve sel gibi durumlarda Pakistan'ın ihtiyaç duyduğu her an Türkiye'nin ilk yardıma koşan ülke olduğunu ifade etti.

Yaşacan’ın Değerlendirmeleri

TİKA Daire Başkanı Yaşacan, TİKA'nın Pakistan'daki projelerinin Türkiye-Pakistan ilişkilerini güçlendirdiğini bildirdi. Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün ülke basını açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Yaşacan, "Bu salon, iki halk arasında artan işbirliği ve kardeşlik ile basın özgürlüğü ve medya çalışanlarının güçlendirilmesine yönelik ortak taahhütlerimizin sembolüdür," dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), binlerce üyesi bulunan Pakistan Ulusal...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), binlerce üyesi bulunan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün konferans salonunu yenileyerek yeniden hizmete açtı. Başkent İslamabad'da, Pakistan Ulusal Basın Kulübü ofisinde düzenlenen törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (Ortada), TİKA Doğu ve Güney Asya ile Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan (Sol 1), TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı (Sağ) ve Pakistan Ulusal Basın Kulübü yetkilileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), binlerce üyesi bulunan Pakistan Ulusal...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), binlerce üyesi bulunan Pakistan Ulusal Basın Kulübü'nün konferans salonunu yenileyerek yeniden hizmete açtı. Başkent İslamabad'da, Pakistan Ulusal Basın Kulübü ofisinde düzenlenen törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (Ortada), TİKA Doğu ve Güney Asya ile Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan (Sol 1), TİKA İslamabad Ofisi Koordinatörü Muhsin Balcı (Sağ) ve Pakistan Ulusal Basın Kulübü yetkilileri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

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