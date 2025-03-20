TİKA, Prizrenli Emeklilere Sağlık Desteği Sunuyor

TİKA'dan Prizrenli emeklilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın Prizren şehrinde Prizren Bölgesel Emekli ve İş Malulleri Derneği bünyesinde bulunan dahili sağlık ocağı muayenehanesine donanım ve tadilat desteği sağladı.

Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Dernek binasında gerçekleştirilen açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan ve KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta ile birlikte yerel kurumlar ve emekliler derneğinin temsilcileri katıldı.

Tören, projenin açılış kurdelesinin konuklar tarafından kesilmesiyle başladı. TİKA Başkan Yardımcısı Çevik burada yaptığı konuşmada, Kosova’da 2004 yılından itibaren gerçekleştirdikleri 1000'e yakın proje ile çeşitli topluluklara destek verdiklerini belirtti.

Yaşlılar için Sağlık Hizmertleri

Çevik, yaklaşık 6 ay önce söz konusu merkezi ziyaret ettiklerini ve böyle bir hizmet için destek sözü verdiklerini ifade ederek, "Yaşlılarımızın sağlıklı bir ömürle hayatlarını idame ettirmesi için bu projeyi uygulayarak, kıymetli emekli dostlarımızın hizmete erişmelerine katkı sağladığımız için mutluyuz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Redzepi de konuşmasında, TİKA’nın Kosova’ya birçok alanda milyonlarca avro değerinde destek sunduğunu belirtti. Türkiye'yi "büyük kardeşimiz, ortağımız" olarak tanımlayan Redzepi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Diğer konuşmacılar ise Prizrenli emeklilere sağladıkları destekten dolayı TİKA'ya teşekkür ederek, projenin bölge için önemini dile getirdiler.

TİKA'nın hayata geçirdiği projeyle birlikte, Prizren Bölgesel Emekli ve İş Malulleri Derneği bünyesindeki dahili sağlık ocağı muayenehanesinin tadilatı yapıldı ve tesis donanım desteği sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Prizren Bölgesel Emekli ve İş Malulleri Derneği bünyesindeki dahili sağlık ocağı muayenehanesine donanım ve tadilat desteği sağladı. Dernek binasında yapılan açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sağ 3) de katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Prizren Bölgesel Emekli ve İş Malulleri Derneği bünyesindeki dahili sağlık ocağı muayenehanesine donanım ve tadilat desteği sağladı. Dernek binasında yapılan açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik (sağ 3) de katıldı.