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TİKA, Senegal'deki Sağlık Meslek Okulunun Eğitim Kapasitesini Artırdı

TİKA, Senegal'de sağlık meslek okuluna eğitim desteği sağlayarak öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını geliştirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:27
TİKA, Senegal'deki Sağlık Meslek Okulunun Eğitim Kapasitesini Artırdı

TİKA'dan Senegal'e Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Sağlık Meslek Okulu'nun (EMPS) uygulamalı eğitim olanaklarını güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Yeni Ekipman ve Malzemelerle Eğitim Kalitesi Artıyor

TİKA, Dakar Belediyesi'ne bağlı sağlık meslek okuluna çeşitli ekipman ve medikal malzeme temin etti. Yapılan açıklamalara göre, öğrencilerin sağlık alanında daha etkili araştırmalar yapabilmesi amacıyla okul kütüphanesine 20 yeni bilgisayar kuruldu ve 1 lazer yazıcı alındı. Eğitimde görsel materyallerin kullanımını artırmak için de 5 video projektör sağlandı.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Bu kapsamda gerçekleştirilen törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias, Dakar Belediyesi Genel Sekreteri Mouhamed Diop ve Sağlık Meslek Okulu Müdürü Dr. Rokhaya Seck katıldı.

Ücretsiz Eğitim İmkanları

2006 yılından itibaren faaliyet gösteren sağlık meslek okulu, her yıl maddi durumu yetersiz yaklaşık 200 ebe ve hemşire adayına 3 yıl süreyle ücretsiz eğitim sağlamaktadır. Okulda şu an toplam 202 öğrenci eğitim görmekte olup, bunların 169'u kız öğrencidir. Mezunlar, Senegal'deki sağlık sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte ve görevlendirilmektedir.

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