TİKA, Sierra Leone'deki Teknik Enstitüye Malzeme Desteği Sağladı

TİKA'dan Mesleki Eğitime Önemli Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sierra Leone'nin Moyamba şehrinde yer alan Moyamba Devlet Teknik Enstitüsü'ne önemli bir malzeme desteği sağlayarak mesleki eğitimin geliştirilmesine katkı sundu.

Öğrencilerin Uygulamalı Eğitim İhtiyacı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 1200 öğrencinin eğitim gördüğü enstitüde, güneş paneli montajı ve tamiri, elektrik-elektronik, bilgisayar eğitimi ve soğutma sistemleri tamirat atölyeleri için malzeme temin edildi.

Enstitü Müdürü Joseph Joe, malzeme teslimi için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin ekipman eksikliği nedeniyle uygulamalı eğitimden yoksun kaldığını vurguladı. Joe, sağlanan malzemelerle hem teorik hem de pratik eğitimin bir arada gerçekleştirilebileceğini belirterek, bu desteğin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Ülke Ekonomisine Katkı Hedefi

Joe, yapılan yardımlardan dolayı TİKA'ya minnettar olduğunu dile getirirken, mevcut malzemelerin yetersiz olduğu enstitüde, TİKA tarafından sağlanan yeni malzemelerle çeşitli teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi hedefleniyor. Bu sayede gençlerin özel sektörde istihdam edilmeleri ve meslek sahibi olmalarıyla birlikte, ülke ekonomisine katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.