Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TİKA, Somali'de Sağlık Hizmeti Sunarak Toplumun Sağlığını Güçlendiriyor

TİKA, Somali'de ücretsiz sağlık hizmetleri sunarak bölgedeki sağlık altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:49
TİKA, Somali'de Sağlık Hizmeti Sunarak Toplumun Sağlığını Güçlendiriyor

TİKA’nın Önemli Sağlık Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, kulağa burun boğaz (KBB) uzmanlığı ile genel cerrahi alanlarında ücretsiz sağlık hizmetleri sunmuştur.

Kamp Sürecinde Sağlanan Hizmetler

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, Islamic Help Türkiye ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve 10 gün süren bu kamp sırasında, Türkiye’den gelen gönüllü sağlık ekipleri, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kapsamlı tıbbi destek sağlamıştır. Bu süreçte 267 hastanın muayenesi gerçekleştirilmiş, 87 başarılı cerrahi işlem tamamlanmıştır.

Serious Vakaların Müdahalesi

Kamp sırasında, Somali’de tedavisi mümkün olmayan parotis tümörü, gırtlak kanseri gibi acil vakalara Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi imkanları kullanılarak müdahale edilmiş ve hastaların sağlığına kavuşması sağlanmıştır.

Eğitim Faaliyetleri

Ayrıca, 10 gün boyunca yerel sağlık çalışanlarına ve tıp öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler verilmiş, bu sayede bölgedeki sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerileri artırılmaya çalışılmıştır.

Toplum Sağlığını İyileştirme Hedefi

TİKA ve Islamic Help Türkiye işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Mogadişu'daki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesi amacı taşımaktadır. Uzman sağlık ekipleri, muayene ve cerrahi işlemlerde yüksek standartlarda hizmet sunarak, pek çok kişinin yaşam kalitesini artırmayı başarmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu’daki...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu’daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ile Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz (KBB) ve genel cerrahi alanında ücretsiz sağlık hizmeti sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu’daki...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu’daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ile Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz (KBB) ve genel cerrahi alanında ücretsiz sağlık hizmeti sağlandı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!