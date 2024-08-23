TİKA, Somali'de Sağlık Hizmeti Sunarak Toplumun Sağlığını Güçlendiriyor

TİKA’nın Önemli Sağlık Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, kulağa burun boğaz (KBB) uzmanlığı ile genel cerrahi alanlarında ücretsiz sağlık hizmetleri sunmuştur.

Kamp Sürecinde Sağlanan Hizmetler

TİKA'nın yaptığı açıklamaya göre, Islamic Help Türkiye ile işbirliği içerisinde düzenlenen ve 10 gün süren bu kamp sırasında, Türkiye’den gelen gönüllü sağlık ekipleri, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine kapsamlı tıbbi destek sağlamıştır. Bu süreçte 267 hastanın muayenesi gerçekleştirilmiş, 87 başarılı cerrahi işlem tamamlanmıştır.

Serious Vakaların Müdahalesi

Kamp sırasında, Somali’de tedavisi mümkün olmayan parotis tümörü, gırtlak kanseri gibi acil vakalara Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi imkanları kullanılarak müdahale edilmiş ve hastaların sağlığına kavuşması sağlanmıştır.

Eğitim Faaliyetleri

Ayrıca, 10 gün boyunca yerel sağlık çalışanlarına ve tıp öğrencilerine teorik ve pratik eğitimler verilmiş, bu sayede bölgedeki sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerileri artırılmaya çalışılmıştır.

Toplum Sağlığını İyileştirme Hedefi

TİKA ve Islamic Help Türkiye işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Mogadişu'daki sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve toplum sağlığının iyileştirilmesi amacı taşımaktadır. Uzman sağlık ekipleri, muayene ve cerrahi işlemlerde yüksek standartlarda hizmet sunarak, pek çok kişinin yaşam kalitesini artırmayı başarmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu’daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ile Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz (KBB) ve genel cerrahi alanında ücretsiz sağlık hizmeti sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu’daki Cezire Üniversitesi Hastanesi ile Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz (KBB) ve genel cerrahi alanında ücretsiz sağlık hizmeti sağlandı.