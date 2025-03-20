TİKA, Somali'deki Yetim Çocuklar İçin Anlamlı İftar Düzenledi

TİKA'dan Anlamlı İftar Organizasyonu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları çerçevesinde, Somali’nin İmam Al Shafei Yetimhanesi'nde muhtaç çocuklar için anlamlı bir iftar düzenledi.

Ramazan İkliminde Birlik ve Dayanışma

TİKA’dan yapılan yazılı açıklamada, bu etkinliğin, Somali'de iç savaş, terör ve kuraklık yüzünden sahipsiz kalan 200 yetim çocuğa umut olma amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Yaşları 4 ila 15 arasında değişen çocuklar, bu program sayesinde ramazanın ruhunu birlik ve dayanışma içinde yaşama fırsatı buldu.

Bayram Sevinci ve Hediye Kıyafetler

İftarın ardından bayram sevincini çocuklarla paylaşmak amacıyla, etkinlikte bayramlık kıyafetler hediye edildi. TİKA, insani yardımlarla Somali’deki zor durumdaki çocuklara umut olmayı sürdürüyor.