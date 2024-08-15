TİKA, Srebrenitsa'da Soykırımı Anma Müzesi Kuracak

TİKA, Srebrenitsa'da Anma Müzesi Kurma Aşamasında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen soykırımın anısını yaşatmak amacıyla bir müze kuracak.

Protokol İmza Töreni ve Detaylar

Eski akümülatör fabrikası, bu müzenin kurulacağı sembolik mekân olarak seçildi. TİKA ve Srebrenitsa Anıt Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak olan müzenin temeli atılıyor. Törende TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Srebrenitsa Anıt Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aida Barucija, Müdür Emir Suljagic ve TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık da yer aldı.

Proje Hakkında Açıklamalar

TİKA Başkanı Kayalar, müzenin inşası için gerekli çalışmaların 3 yıldır sürdüğünü belirtti. Kayalar, "Müze, soykırımın yaşandığı önemli bir yer olacak. Çatısının tadilatı ve tesisat işlemleri tamamlandı. Şimdi hızlı bir şekilde müze çalışmalarına başlayacağız," dedi. Ayrıca, müzenin açılışının önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmayı planladığı ifade edildi.

Srebrenitsa'da Acılar ve Hatıralar

Müzede ayrıca, Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic de, Türkiye'nin Srebrenitsa'ya olan katkılarını vurguladı. Bu müze vesilesiyle hem kurbanların anısının yaşatılacağını hem de Srebrenitsa'nın hikayesinin doğru bir şekilde anlatılacağını belirtti. Suljagic, "Bu müze, sadece geçmişi değil, geleceği de şekillendirmek için önem taşıyor," diyerek sözlerine devam etti.

11 Temmuz 1995 tarihinde Srebrenitsa'da yaşanan trajik olayda, Bosnak siviller hem BM korumasındaki alanlardan çıkarılmış hem de 8 binden fazla Boşnak erkek soykırıma uğramıştır. Müzede, yaşanan bu acıların yanı sıra daha önce görülmemiş çeşitli materyallerin de sergileneceği duyuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995'te Sırp birliklerince 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın unutulmaması için müze kuracak. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, ile Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic anıt mezarlıkta dua etti.