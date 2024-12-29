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TİKA, Suriye'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

TİKA, Suriye'deki savaş mağduru 160 aileye insani yardım ulaştırdı. Yardımlar, yerel STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 11:19
TİKA, Suriye'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

TİKA, Suriye'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Suriye'deki iç savaşta yıllarca ağır saldırı ve baskıya maruz kalan Şam'ın dış mahallelerinden Guta, Medyara ve Beyt Seva'da yerel sivil toplum kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Yardım Ulaşan Aileler

TİKA'nın gerçekleştirdiği son yardım çalışmasıyla, toplamda 160 ihtiyaç sahibi aileye insani yardım paketleri ulaştırıldı. Bu aileler, yetim ve dullardan oluşuyor ve rejim tarafından uzun süre kuşatma altında tutulmuş yenilenen bölgelerde yaşam mücadelesi veriyor.

Yardım Paketleri ve Destek

Yardım paketleri, ağırlıklı olarak kuru gıda içeriyor. Paketler, TİKA ve yerel STK'lerin ortak gayretleri ile en ihtiyacı olan ailelere ulaştırıldı. Yardım alan aileler, Türkiye'ye, TİKA'ya ve işbirliği yapılan yerel STK'lere teşekkürlerini ileterek, benzer insani yardım çalışmalarının devamını umut ettiklerini belirtti.

Devam Eden İnsani Yardım Faaliyetleri

TİKA, Suriye'deki insani krizden etkilenen sivillere yönelik yardım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu yardımlar, Türkiye'nin bölgedeki insani diplomasi çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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