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TİKA, Tanzanya'da Kadınların Ekonomik Katılımını Destekleyecek Atölye Açtı

TİKA, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde kadınlar için eğitim ve üretim atölyesi açarak ekonomik katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:20
TİKA, Tanzanya'da Kadınların Ekonomik Katılımını Destekleyecek Atölye Açtı

TİKA, Tanzanya'da Kadınlar İçin Eğitim ve Üretim Atölyesi Açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'da kadınların ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla yeni bir eğitim ve üretim atölyesi açtı.

TİKA ve Afrika Kültür Evi Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ve Tanzanya’daki kalkınma projelerinden biri olan “Mama Jasiri” Eğitim ve Üretim Atölyesi, Darüsselam kentinde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Kinondoni Bölgesi Başkanı Saad Mtambule, Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Güllüoğlu'nun Açıklamaları

Törende konuşan Büyükelçi Güllüoğlu, projenin sürdürülebilirliğine vurgu yaparak, "Mama Jasiri" projesinin, Tanzanyalı kadınlar için yeni bir umut anlamına geldiğini söyledi.

Güllüoğlu, "Kadınların hayatına yapılan bu yatırım, milletimizin ve geleceğimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilirlik, bu başarının temel taşıdır.” dedi.

Nurdun ve Mtambule’nin Mesajları

Nurdun ise kadınların toplumsal değişimdeki rolüne dikkati çekerek, "Bu proje, örgün eğitimden mahrum kalan genç kadınlarımız için umut dolu bir geleceğin kapılarını aralayacak. Kadınların bu çabaları, yalnızca bireysel hayatlarını değil, toplumun genelinde büyük bir dönüşüm hareketini başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Kinondoni Bölgesi Başkanı Mtambule ise projeyi, eğitim ve istihdam fırsatlarından yoksun kadınlar için büyük bir şans olarak nitelendirdi. Mtambule, "Bu proje, kadınların kazandıkları becerilerle toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak ve bölgedeki dönüşüm için önemli bir adım olacaktır." dedi.

Afrika Kültür Evi Derneği'nin Destekleri

Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Sağlam ise Afrikalı kadınların gücüne olan inançlarını dile getirerek, kadınların üreten, katma değer sağlayan bireyler olmaları için destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

“Mama Jasiri” Projesinin Hedefleri

Kadınlar, "Mama Jasiri" projesi kapsamında eğitim ve istihdam fırsatlarına kavuşacak. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif bir rol üstlenmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan proje, Tanzanya’daki kadınlara yalnızca ekonomik fırsatlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda dönüşüm yaratacak güçlü bir değişim modeli oluşturuyor.

Bu proje, yerel halkın hayatını iyileştirmek ve kadınları güçlendirmek adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TİKA'nın Afrika'daki kalkınma projeleri, yerel halkın sosyal ve ekonomik yaşamını desteklemeye devam ederken, Türkiye ve Tanzanya arasındaki dostluk bağlarını güçlendiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika Kültür Evi Derneği işbirliğiyle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika Kültür Evi Derneği işbirliğiyle Tanzanya'da kadınların ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla “Mama Jasiri” Eğitim ve Üretim Atölyesi'ni hayata geçirdi. Darüsselam kentinde düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu (sağ 2), TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun (sol 2), Kinondoni Bölgesi Başkanı Saad Mtambule (sağ 3), Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam (sağda) ve çok sayıda davetli katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika Kültür Evi Derneği işbirliğiyle...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afrika Kültür Evi Derneği işbirliğiyle Tanzanya'da kadınların ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla “Mama Jasiri” Eğitim ve Üretim Atölyesi'ni hayata geçirdi. Darüsselam kentinde düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu (sağ 2), TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun (sol 2), Kinondoni Bölgesi Başkanı Saad Mtambule (sağ 3), Afrika Kültür Evi Derneği Başkanı Zeliha Sağlam (sağda) ve çok sayıda davetli katıldı.

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