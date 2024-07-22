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TİKA, Tunus'un İlk Kadın Hastalıkları Hastanesini Yeniledi

TİKA, Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nin hasta bakım servisini modernize etti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:02
TİKA, Tunus'un İlk Kadın Hastalıkları Hastanesini Yeniledi

TİKA'dan Tunus'a Önemli Bir Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunus'un başkenti Tunus’ta yer alan Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin hasta bakım servisinde kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdi.

Açılış Töreni

Düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürü Tarık Bin Nasır, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ile yerel yetkililer ve hastane çalışanları katıldı.

Büyükelçi Demircan’ın Açıklamaları

Büyükelçi Demircan, hastanenin kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerini desteklemenin kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Halk Sağlığı Müdürü'nden Övgü

Halk Sağlığı Müdürü Bin Nasır, bu projenin iki ülke arasındaki sağlık işbirliğini güçlendireceğini vurguladı. Ayrıca, yenilenen tesislerin hastanenin hizmet kalitesini artıracağına inandığını belirtti.

Hastane İstatistikleri

Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Tunus'un ilk ve en büyük doğum hastanesi olma özelliğine sahip. Cebeci, her yıl burada yaklaşık 20 bin muayene ve 8 bin doğum yapıldığını aktardı.

TİKA'nın Proje Geçmişi

TİKA, 2012 yılından bu yana Tunus’ta çeşitli projeler yürüterek 250’nin üzerinde kalkınma ve işbirliği projesine imza attı. Cebeci, hastanenin yenilenen servis odalarında yenilikçi tıbbi ekipmanların kullanıldığını ifade etti. Bu yenilik, hastaların daha konforlu ve sağlıklı bir hizmet almasını sağlayacak.

TİKA, sağlık alanında gerçekleştirdiği projelere devam etmekte kararlı olduğunu açıkladı.

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