TİKA, Ürdün'deki Vahdet Filistin Mülteci Kampı'ndaki Meslek Edindirme Merkezini Yeniledi

TİKA'nın desteğiyle Vahdet Mülteci Kampı'ndaki meslek edindirme merkezi yenilenerek, Filistinli gençlere eğitim fırsatları sunulmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:10
TİKA, Ürdün'deki Vahdet Filistin Mülteci Kampı'ndaki Meslek Edindirme Merkezini Yeniledi

TİKA, Vahdet Mülteci Kampı'nda Eğitim Fırsatlarını Artırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'ün başkenti Amman'daki Vahdet Filistin Mülteci Kampı'nda, 55 bin Filistinli mültecinin yaşadığı eğitim ve meslek edindirme merkezini yenileyerek yeniden hizmete açtı.

Açılış Töreni Detayları

Açılış etkinliği, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, TİKA Amman Ofisi Koordinatörü Abdurrahman Soylu ve Vahdet Mülteci Kampı yöneticisi Afif Hurani ile diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim Programları

Yenilenen eğitim ve meslek edindirme merkezi, özellikle genç kızlar ve kadınlara yönelik dikiş-nakış, kuaförlük, bilgisayar kullanımı ve okuma-yazma gibi çeşitli alanlarda meslek edindirme eğitimleri sunacak.

Buna ek olarak, merkezin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kamptaki tek okul öncesi eğitim faaliyeti için yeni bir sınıf kazandırılmış ve mevcut sınıflar da onarılarak eğitime hazır hale getirilmiştir.

Projenin Hedefleri

Eğitim ve istihdam sorunlarının yoğun olarak yaşandığı Vahdet Mülteci Kampı'ndaki bu projenin temel amacı, çocukların daha kaliteli eğitim almalarını sağlamak ve gençlere gelir getirici beceriler kazandırmaktır. Ürdün devleti tarafından tahsis edilen merkezde, 55 Filistinli anaokulu öğrencisi de eğitim fırsatlarından yararlanmaktadır.

Ürdün'deki Vahdet Filistin Mülteci Kampı, 55 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yaparken, bu tür projelerle mülteci toplumunun yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflenmektedir.

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