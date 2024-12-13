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TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'de Göz Sağlığı Eğitimi

TİKA tarafından Benin'de göz hastalıkları alanında uygulamalı sağlık eğitimi düzenlendi, 140 hasta muayene edildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:57
TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'de Göz Sağlığı Eğitimi

TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Önemli Bir Adım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Can Veren Eller Derneği işbirliğiyle Benin'in Porto-Novo kentinde önemli bir sağlık projesi gerçekleştirildi. Göz hastalıkları alanında yapılan uygulamalı eğitimler, yerel sağlık personelinin bilgi ve deneyim düzeyini artırmayı hedefliyor.

Göz Hastalıkları Polikliniğinde Yoğun Çalışma

TİKA'nın gönüllü sağlık ekibi, Porto-Novo'daki Centre Hospitalier Universitaire Departemental Oueme Hastanesinin göz hastalıkları polikliniğinde 140 hastayı muayene etti. Bu süreçte 125 hastaya katarakt cerrahisi uygulandı. Yedi gün süren organizasyon, yerel hekimlerle işbirliği içinde yürütüldü.

Hastaların Muayenesi ve İyileşme Süreci

Hastaların mevcut durumları değerlendirildi ve izlenecek süreç hakkında detaylı bilgi verildi. Bu uygulama ile sağlık yardımı organizasyonu başarıyla tamamlanmış oldu.

Afrika'da Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Bu proje ile birlikte Afrika'da sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması, işleyişin hızlandırılması ve ülkeler arası dostluğun güçlendirilmesi amaçlanıyor. TİKA ve Can Veren Eller Derneği aracılığıyla sağlık alanındaki bu önemli adım, yerel sağlık personeline bilgi ve deneyim aktararak, bölgedeki sağlık sorunlarına çözüm üretme konusunda önemli bir katkı sağlıyor.

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