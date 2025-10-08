TİKA ve FAO Dünya Gıda Günü Paneli: Türkiye’nin Tarım-Gıda Sistemleri

TİKA ve FAO İşbirliğiyle Dünya Gıda Günü Paneli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında "Türkiye’nin Tarım-Gıda Sistemlerinin Dönüşümüne Yönelik Ulusal Çabalarını Desteklemede Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Fırsatları" başlıklı panel Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Katılımcılar

Panele konuşmacı olarak TİKA Başkanı Abdullah Eren, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak ile Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Sekizkök katıldı.

TİKA Başkanı Abdullah Eren'in Mesajı

Eren, açılış konuşmasında gıda güvensizliği ve ekonomik nedenlerin, dünyanın yaşadığı çatışmalar ve uluslararası krizlerle bağlantılı olduğunu vurguladı ve bu sorunların bir kök nedeni bulunduğunu belirtti. Eren, bu kök nedenlere işaret ederken Gazze'de yaşanan insanlık dramını örnek gösterdi.

Eren, dünya nüfusunun 8 milyarı aştığını hatırlatarak teknolojinin insanların durumunu görünür kıldığını, buna rağmen adaletsizliğin derinleştiğini dile getirdi. Uluslararası sistemin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Eren, bugün 720 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini, bunun insanlık tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin bu adaletsiz sisteme karşı duruşunu vurgulayan Eren, TİKA'nın bugüne kadar 30 binden fazla proje gerçekleştirdiğini aktardı. Eren, projelerden örnekler vererek Somali’de damızlık piliç üretimi, Bangladeş’te iklim dostu tarım uygulamaları, Orta Asya’da çekirgeyle mücadele ve Balkanlar’da arıcılık projelerini sıraladı.

FAO ve Diğer Konuşmacıların Vurguları

Dr. Ayşegül Selışık, çatışmalar, iklim değişikliğinin tetiklediği aşırı hava olayları, doğal kaynakların tükenmesi ve ekonomik şokların birbirine bağlı krizler oluşturduğunu belirtti. Selışık, "Dünya genelinde yaklaşık 720 milyon insan açlıkla mücadele ederken, 2,6 milyar insan sağlıklı bir beslenme düzenini karşılayacak maddi güce sahip değil" dedi. Ayrıca 2024'te 20 ülkede yaklaşık 140 milyon insanın doğrudan çatışmalar nedeniyle yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşılaştığını aktardı ve tarım-gıda sistemlerinin kapsamlı dönüşümünün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Ferhat Çolak, Türkiye’nin tarım-gıda sistemlerinin dönüşümünü ulusal stratejilerinin öncelikli alanlarından biri olarak gördüklerini; iklim değişikliğine uyum, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve verimlilik artışı için son yıllarda önemli adımlar atıldığını söyledi. Çolak, Nisan ayında Konya'da bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 11 ülkeden bakanların katıldığı "Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Yoluyla Kıt Su Kaynakları Altında Tarımsal Verimliliğin Artırılması" başlıklı toplantının su kıtlığıyla mücadele ve işbirliği açısından değerli deneyimler paylaştığını anlattı.

Büyükelçi Aylin Sekizkök, son 30 yılda gelişmekte olan ülkelerin ekonomik dönüşüm, ticaret ve insani kalkınma alanlarında ilerleme kaydettiğini belirtti. Sekizkök, tarihte ilk kez aynı anda Gazze ve Sudan'da kıtlık ilan edildiğini, açlığın dünya çapında 700 milyondan fazla insanı etkilediğini ve yetersiz beslenmenin ise milyarlarca insanı kapsadığını ifade etti.

Panel ve Kapanış

Konuşmaların ardından panel oturumu gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında tartışma ve fikir alışverişi ile panel sonlandırıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla "Türkiye’nin Tarım-Gıda Sistemlerinin Dönüşümüne Yönelik Ulusal Çabalarını Desteklemede Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği Fırsatları" başlıklı panel düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen panele, TİKA Başkanı Abdullah Eren (sağ 4), FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık (sağ 3), Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak (sol 3) ile Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Sekizkök (sol 4) konuşmacı olarak katıldı.