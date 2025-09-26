TİKA ve WFP Kolombiya’da Açlıkla Mücadele İçin Protokol İmzaladı

TİKA ve WFP Kolombiya’da işbirliğini resmileştirdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı WFP, Kolombiya’da açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla başkent Bogota’da bir protokol imzaladı.

Hedefler ve kapsam

Protokol, Kolombiya hükümetinin 2022-2026 Ulusal Kalkınma Planı doğrultusunda, kırılgan grupların gıda güvenliğine erişimini artırmayı ve açlığın ortadan kaldırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Anlaşma kapsamında yerel düzeyde uygulanacak projelerle hem kısa vadeli beslenme ihtiyaçları karşılanacak hem de uzun vadeli kalkınma hedeflerine katkı sunulacak.

İlk proje: La Guajira

Protokol kapsamındaki ilk uygulama; Kolombiya’nın kuzeydoğusundaki La Guajira yönetim bölgesinde hayata geçirilecek. WFP tarafından yürütülen Okul Beslenme Programı (PAE) ile devlet okullarında sürekli ve ücretsiz yemek hizmetinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında bölgede devlet okullarındaki yemekhanelerin mutfak mobilyaları ve ekipmanları TİKA tarafından yenilenecek.

La Guajira’da durum ve proje etkisi

La Guajira, ulusal ve uluslararası raporlarda gıda güvensizliğinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olarak gösteriliyor. Yerli kabilelerin yoğun olduğu nüfusta özellikle çocuklar ciddi şekilde yetersiz beslenmeden etkileniyor. PAE, Kolombiya’da 7 milyondan fazla öğrencinin yüzde 68’ine ulaşsa da La Guajira’daki okulların çoğunda yemekhane ve mutfak donanımı eksikliği bulunuyor. TİKA ve WFP ortak projesi bu eksikliği gidermeyi ve çocukların güvenli, besleyici öğünlere erişimini sağlamayı amaçlıyor.

SDG hedeflerine katkı: 'Zero Hunger'

İmzalanan protokol, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde uluslararası işbirliğine verdiği önemi vurguluyor. Protokol özellikle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 2. hedefi olan 'Zero Hunger' hedefine doğrudan hizmet ediyor; çocukların güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya erişimini sağlayarak hem eğitimlerine hem de refahlarına katkı sunmayı hedefliyor.

Projenin, Kolombiya’daki çocukların eğitim ve refahına doğrudan katkıda bulunmasının yanı sıra TİKA’nın Latin Amerika’daki kalkınma işbirliği faaliyetlerine de yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

