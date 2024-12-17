TikTok, ABD Yüksek Mahkemesi'ne Yasakla Mücadele İçin Başvurdu

TikTok, ABD Yüksek Mahkemesi'ne Başvurdu

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok, ABD'de yasaklanmasını ve uygulamanın ABD'li bir firmaya satılmasını öngören yasanın geçici olarak durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.

TikTok'un yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetinin yasak hamlesine karşı girişimde bulunduğu ifade edildi. Şirket, geçici durdurma talebiyle başvurduğu yasayla birlikte yaklaşık 170 milyon ABD'li kullanıcının haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

Yasanın Etkileri

Açıklamada, yasak tedbirinin durdurulmaması durumunda TikTok'taki küçük işletmelerin 1 milyar dolardan fazla gelir kaybedeceği, içerik üreticilerinin de yalnızca bir ay içinde yaklaşık 300 milyon dolarlık kayba uğrayacağı belirtildi. Bu süreçte, statükonun korunması çağrısı yapıldı.

Donald Trump'ın Yorumu

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde SoftBank Group Üst Yöneticisi Masayoshi Son ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Trump, "TikTok için kalbimde sıcak bir yer var çünkü gençliği 34 puan farkla kazandım ve bunun TikTok'la ilgisi olduğunu söyleyenler var." şeklinde konuştu.

Geçen Yıl Atılan Adımlar

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl TikTok'u Çinli yönetimin kullanıcı bilgilerine erişimi konusunda suçlamıştı. Bu dönemde, uygulamanın ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanacağını öngören yasanın, mart ayında Kongre'den geçtiği ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandığı bilgisi verildi.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025 tarihine kadar Çinli ByteDance ile olan ilişkisini sona erdirmesi için süre tanımış, aksi halde firmanın ABD'de yasaklanacağını bildirmişti. TikTok, bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Şirket, başvurusunda ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik olarak mümkün olmadığını ifade etmişti. Temyiz Mahkemesi, TikTok'un yasaya karşı açtığı davada, yasaklamanın önünü açan düzenlemenin lehine karar vermişti.

TikTok, yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulması talebiyle yaptığı başvuruda Yüksek Mahkeme incelemesine kadar bir tedbir kararı beklediğini aktardı.