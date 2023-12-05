TikTok Hesapları Yetkililerin Radarına Girdi! Hesaplar 6 Aydır Mercek Altında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, TikTok paylaşım platformunda son zamanlarda üst üste yaşanan 'müstehcen' paylaşımlara da parantez açtı. Ankara Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) düzenlenen basın toplantısına katılan Yerlikaya son gelişmelere dair birçok konuya değindi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında dikkat çeken detaylar arasında,

'TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturup canlı yayında gelir sağlayan, çevrimiçi çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticileri hakkında işlem yapıyoruz. Son 6 ayda bu tür içeriklere sahip 1332 hesap yöneticisinden 13'ü tutuklandı, 14 şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı, 48'i hakkında adliye kontrol kararı verildi.' ifadeleri de yer aldı.

81 İlde Narkotik Vaka Analiz Sistemi

Öte yandan Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne yönelik de açıklamalar geldi. Bakan Yerlikaya, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"NARVAS'la (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. NARVAS kapsamında 30 büyükşehirimizde bir ay içerisinde, kasım ayında, 9675 ihbar alındı. Bunun 3945'i sadece İstanbul'da. Aynı dönemde NARVAS kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS'ı 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehir etmeye kararlıyız. Gölge gibi takiplerindeyiz. Nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız."

Açıklamasında son 180 günlük periyotta 132 bin 537 uyuşturucu operasyonunun gerçekleştiği ve operasyonlarda toplamda 15 bin 280 kişinin tutuklandığı haberini basın mensupları ile paylaştı.

Kaçak Göçmenleri ve Tefecilere Geçit Yok

Bakan Yerlikaya, kaçak göçmenlere yönelik de operasyonların devam ettiğini şu ana kadar yaklaşık 3 bin 801 operasyon gerçekleştirilirken 173 bin 550 göçmenin yakalandığını ifade etti. Öte yandan geçici koruma altında olduğu belirtilen Suriyeli sığınmacı sayısının 3 milyon 237 bin 585'inin ikamet izni olduğunu ve 1 milyon 113 bin 761, 106 bin kişinin de kaçak yollarla sınırdan geçemeden engellendiği belirtildi.

Tefecilere yönelik de çalışmaların devam ettiği ve son 180 gün içerisinde 352 operasyon düzenlendiğini vurgulandı. Düzenlenen operasyonlarda 857 şahıs gözaltına alındığı ve 125 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.