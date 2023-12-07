TikTok için kritik gün: Komisyon toplandı! 'Hazırlıklar var'

Son dönemde sıklıkla cinsel içerikli paylaşımlarla gündeme gelen TikTok'un kapatılmasına yönelik konu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nın gündeminde yer aldı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya platformları üzerindeki tartışmalara odaklanmak üzere toplandı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın liderliğinde gerçekleşen toplantıda, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, iletişim danışmanlığı firmasında genel müdür yardımcısı olan Filiz Türkmenoğlu, aynı firmada Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç ve TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru gibi konuklar yer aldı. Toplantıda konuklar arasında dijital mecralara dair fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıda, TikTok'un Türkiye'deki faaliyetleri, platformun içerik politikaları, güvenlik önlemleri ve kullanıcı verilerinin korunması gibi konular ele alındı. Komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki etkilerini değerlendirerek, gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

Bireysel Özgürlüklerin Korunmasında Denge Sağlanmalı

Dijital platformlarda ele alınan 'bireysel özgürlüklerin korunması' kavramına dikkat çeken Hüseyin Yayman demokrasi, özgürlük, güvenlik dengesinin önemine vurgu yaptı. Yayman'ın konuşmasında dijital platformların bazı anlarda kendilerini ulus devletlerin üzerinde gördüğünü belirtirken bu durumun tartışma konusu yarattığını dile getirdi. Bunların yanı sıra platform kullanımında hem kamu düzeninin sağlanması hem de bireysel özgürlüklerin korunması noktasında aradaki dengenin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Platformlarda Çocuk Filtresi Gerekli



Yayman, gerçek hayatta suç teşkil eden bir durumun dijital platformlarda da suç olduğunu altını çizdi. “Bir şehrin meydanında bir kadının soyunması ve etrafındakilerin para bağışlaması, hayatın olağan akışına ters ise dijitalde de tersidir." vurgusu ile bu platformlarda yapılan yayın ve içeriklerde aile yaşantısını zedeleyecek durumların kabul göremeyeceğine dikkat çekti 'özgürlük önemli ancak ailemiz daha da önemli' ifadelerini kullanan Yaman, çocukların geleceklerine yönelik bu gibi olumsuz durumların yaşanmasının önlenmesi gerekliliğini vurguladı. Platformlarda çocuk filtresinin olması gerektiğini savunan Yaman bu konuya dair TBMM'de hazırlıkların sürdürüldüğünü belirtti.

TikTok Sözcüsünden Açıklama

Komsiyon toplantısına katılım gösteren TikTok temsilcisi de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Moderasyon konusunun ve zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının hepimiz açısından ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında 40 binden fazla personel platformun güvenliği için çalışmaktadır. Bu rakamın içinde pek tabii moderasyon ekipleri de bulunmaktadır. İçerikleri denetleyen moderatörlerimiz, bu içeriklerin topluluk kurallarımızda belirlediğimiz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için günün her saatinde sıkı bir denetim yapmaktadır. Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız konulardan biri de 18 yaş altı, yani reşit olmayan kullanıcılara getirilen kısıtlamalar ve ailelerin bu süreçlerdeki rolünü artırmak yönünde olmuştur." ifadelerinin kullanıldığı açıklamadan yola çıkarak yaşanan son olaylara karşılık yeni tedbirler alınacağına dair vurgular olduğu gözlemleniyor. Komsiyon toplantısında TikTok konusuna dair dikkat çeken detayların nasıl bir değişikliğe işaret edeceği ise zaman gösterecek.