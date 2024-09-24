TikTok, Rus Medya Hesaplarını Seçim Paylaşımları Nedeniyle Kapatıyor

TikTok'tan Rus Medya Hesaplarına Yasak

ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformu TikTok, Rus medya kuruluşları RT ve Sputnik'e ait hesapların kapatıldığını duyurdu. Bu karar, söz konusu hesapların, ABD başkanlık seçimine dair "seçmeni aldatıcı bilgiler" yaydığı gerekçesiyle alındı.

Hesapların Kalıcı Kapatılması

TikTok, Çin merkezli ByteDance firmasının sahip olduğu bir platform olarak, resmi internet sitesinde, Rusya devlet televizyonu RT ve Sputnik'in bağlı olduğu TV-Novosti ve Rossiya Segodnya gibi kuruluşların hesaplarını kalıcı olarak kapattığını bildirdi. Şirket, bu hesapların "üstü kapalı etki operasyonları" çerçevesinde yasadışı siyasi propagandayı yaydığını açıkladı.

Uluslararası Kısıtlamalar

Ayrıca, bu hesapların Avrupa Birliği ve İngiltere'de de kısıtlandığı kaydedildi. Sputnik ise X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, TikTok'taki 86 bin takipçisinin önemli jeopolitik konulardaki gerçeklere ulaşma imkanının kısıtlandığını ifade etti.