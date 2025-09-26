TikTok'un ABD Güvenliğini Üstlenecek Oracle'ın İsrail Desteği Endişe Yarattı

Oracle'ın TikTok'ta güvenlik rolü ile Larry Ellison'ın İsrail'e açık desteği, şirketin yetkilerinin İsrail lehine kullanılacağı endişesi doğurdu.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 21:29
TikTok'un ABD Güvenliğini Üstlenecek Oracle'ın İsrail Desteği Endişe Yarattı

TikTok'un ABD Güvenliğini Üstlenecek Oracle'ın İsrail Desteği Endişe Yarattı

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD operasyonlarının güvenliğinde önemli rol oynayacağının açıklanması sonrası, şirketin İsrail'e açık desteği kamuoyunda güvenlik endişelerine yol açtı.

Kararname ve Oracle'ın rolü

ABD Başkanı Donald Trump dün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açtı. Oval Ofis'te düzenlenen törende Trump, aralarında Oracle kurucusu Larry Ellison'ın da bulunduğu "ABD'yi seven" 4-5 yatırımcının girişime dahil olduğunu ve Oracle'ın güvenlik konusunda büyük rol oynayacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD'den tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi yer aldı.

Ellison'ın İsrail'e açık desteği

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, Oracle'ın TikTok üzerindeki yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı kaygılarını gündeme getirdi.

Yerel basına göre Ellison, 2007'deki İsrail ziyaretinde dönemin Likud lideri Binyamin Netanyahu, dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve diğer yetkililerle görüştü. Ziyaret kapsamında Gazze sınırındaki Sderot kentinde bir tesisi gezen Ellison, buranın saldırılara karşı güçlendirilmesi için 500 bin dolar yardım yaptı.

Ellison, İsrailli yetkililerle görüşmelerini sürdürdü ve 2019'da Netanyahu'ya karşı açılan rüşvet davasında olası tanık olarak gösterildi.

Ayrıca Ellison, "dünyanın en cesur insanları" şeklinde nitelendirdiği İsrail ordusunu destekleyen bir kuruluşa milyonlarca dolar bağışta bulundu. 2014'teki bir etkinlikte İsrail bağlantısına ilişkin soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Biz 2 bin yıl boyunca vatansız bir halktık. Artık kendi ülkemiz var ve bu ülke, İsrail ordusundaki cesur erkek ve kadınlar tarafından korunuyor. İsrail devletini korumak için hayatlarını adayan bu insanları desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız."

Oracle yönetimi ve Kudüs yatırımı

Ellison, 2014'te Oracle CEO'luğundan çekilerek farklı görevler üstlendi; yönetimi Safra Catz ve Mark Hurd'a devretti. Hurd'ın ölümünün ardından Catz tek CEO olarak görevine devam etti.

2021'de İsrail'e yaptığı ziyarette Catz, "Larry ve ben İsrail'e derinden bağlıyız." dedi ve Oracle'ın Kudüs'te büyük bir yeraltı veri depolama merkezi kurduğunu, çünkü şirketin "İsrail'i sevdiklerini ve ülkenin buna ihtiyacı olduğunu" belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Kanser Farkındalığı Yürüyüşü — 12. Uluslararası Onkoloji Günleri
2
Polonya, Belarus sınırını 25 Eylül'de yeniden açıyor | Zapad 2025
3
Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi
4
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması
5
Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı
6
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü
7
Paris'te Küresel Sumud Filosu'na Destek Eylemi: Gazze Ablukasına Tepki

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı