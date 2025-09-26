TikTok'un ABD Güvenliğini Üstlenecek Oracle'ın İsrail Desteği Endişe Yarattı

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD operasyonlarının güvenliğinde önemli rol oynayacağının açıklanması sonrası, şirketin İsrail'e açık desteği kamuoyunda güvenlik endişelerine yol açtı.

Kararname ve Oracle'ın rolü

ABD Başkanı Donald Trump dün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açtı. Oval Ofis'te düzenlenen törende Trump, aralarında Oracle kurucusu Larry Ellison'ın da bulunduğu "ABD'yi seven" 4-5 yatırımcının girişime dahil olduğunu ve Oracle'ın güvenlik konusunda büyük rol oynayacağını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD'den tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi yer aldı.

Ellison'ın İsrail'e açık desteği

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, Oracle'ın TikTok üzerindeki yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı kaygılarını gündeme getirdi.

Yerel basına göre Ellison, 2007'deki İsrail ziyaretinde dönemin Likud lideri Binyamin Netanyahu, dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve diğer yetkililerle görüştü. Ziyaret kapsamında Gazze sınırındaki Sderot kentinde bir tesisi gezen Ellison, buranın saldırılara karşı güçlendirilmesi için 500 bin dolar yardım yaptı.

Ellison, İsrailli yetkililerle görüşmelerini sürdürdü ve 2019'da Netanyahu'ya karşı açılan rüşvet davasında olası tanık olarak gösterildi.

Ayrıca Ellison, "dünyanın en cesur insanları" şeklinde nitelendirdiği İsrail ordusunu destekleyen bir kuruluşa milyonlarca dolar bağışta bulundu. 2014'teki bir etkinlikte İsrail bağlantısına ilişkin soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Biz 2 bin yıl boyunca vatansız bir halktık. Artık kendi ülkemiz var ve bu ülke, İsrail ordusundaki cesur erkek ve kadınlar tarafından korunuyor. İsrail devletini korumak için hayatlarını adayan bu insanları desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız."

Oracle yönetimi ve Kudüs yatırımı

Ellison, 2014'te Oracle CEO'luğundan çekilerek farklı görevler üstlendi; yönetimi Safra Catz ve Mark Hurd'a devretti. Hurd'ın ölümünün ardından Catz tek CEO olarak görevine devam etti.

2021'de İsrail'e yaptığı ziyarette Catz, "Larry ve ben İsrail'e derinden bağlıyız." dedi ve Oracle'ın Kudüs'te büyük bir yeraltı veri depolama merkezi kurduğunu, çünkü şirketin "İsrail'i sevdiklerini ve ülkenin buna ihtiyacı olduğunu" belirtti.