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TikTok'un ABD'nin Geleceği İçin Kritik Temyiz Duruşması

TikTok, ABD'deki yasaklanma sürecine karşı temyiz mahkemesinde savunma yaptı ve varlığını sürdürme mücadelesine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 21:45
TikTok'un ABD'nin Geleceği İçin Kritik Temyiz Duruşması

TikTok, ABD'deki Yasaklama Sürecine Karşı Savunma Yaptı

Amerikan sosyal medya platformu TikTok, Ocak 2024'te yasaklanma riskine karşı Adalet Bakanlığına karşı açtığı davada temyiz mahkemesinde sözlü savunma sundu.

Yargılama Süreci

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, TikTok ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, 25'er dakika süreyle savunmalarını yaptı. TikTok, ABD yönetiminin yasaklama kararının İfade Özgürlüğü ve ülkenin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu öne sürdü.

Şirketin Savunmaları

TikTok'un yöneticileri, 170 milyon kullanıcıya sahip olan platformun, ByteDance ile olan ilişkisini sonlandırmanın teknik olarak mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca, yönetimin belirlediği sürenin çok kısa olduğunu savundu.

Adalet Bakanlığı'nın Görüşü

Öte yandan, Adalet Bakanlığı, TikTok'un Çinli ana şirketi olan ByteDance ile olan ilişkisini kesmediği takdirde yasaklanacağı uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın imzaladığı yasa gereğince, TikTok'un 19 Ocak 2025'e kadar bu ilişkisini sonlandırması gerekiyor.

Gelecek Beklentileri

Temyiz mahkemesi tarafından yapılan dinlemelerin ardından birkaç hafta içerisinde TikTok'un yasaklanmama talebine dair bir karar verilmesi bekleniyor.

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