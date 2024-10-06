Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada

Siirt'te Geleneksel Tillo Heriresi Üretimi

Siirt'in Tillo ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunları ile birlikte geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden Tillo heriresi hazırlıyor.

Üzüm Çeşitleri ve Yapım Aşaması

Üretim, Tillo bölgesinde yetişen bineytati ve sinceri çeşidi üzümler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Geçen yıl Tillo heriresi adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen bu lezzetli pestil, zahmetli bir süreç sonucunda ortaya çıkıyor.

Aile İle Birlikte Üretim

Sinep köyünde yaşayan Hilmi Sevinç, üzümlerin toplanmasından pestilin hazırlanmasına kadar her aşamada ailesiyle birlikte çalışıyor. AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bu geleneği büyüklerinden devraldığını ifade ederek, 2003 yılından bu yana bu ürünü ticari olarak ürettiklerini belirtti.

Bölgeye Dağıtım ve Geçmişi

Sevinç, "Ürünlerimizi başta Siirt olmak üzere İstanbul ve diğer illere gönderiyoruz. Üzümleri kendi bağımızdan ve diğer bölgelerden temin ediyoruz. Pestilin yapımı özen gerektiriyor ve bunu babamdan annemden öğrendim. Yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi var," dedi.

Pestil Yapımının Detayları

Yapım sürecinde üzümler şire haline getirilip sıkılır, ardından kovalara doldurulup bekletiliyor ve kaynatılıyor. Suyun un ve beyaz toprakla mayalandığını belirten Sevinç, pestilin bakır kazanlarda yapıldığını ve damlarda kurutulmak üzere tepsilere döküldüğünü anlattı.

Sevinç, "Baklava diliminde kesilen pestilleri bezin üzerine bıraktıktan sonra 2-3 gün bekletip kurutuyoruz. Sonrasında tekrar serip, torbalara kaldırıyoruz. Terledikten sonra yumuşak bir hale geliyor," şeklinde konuştu.

Katkı Maddesi Olmadan Doğal Üretim

Hilmi Sevinç'in oğlu Metin Sevinç de, babası ve yeğenleri ile yıllardır pestil ürettiklerini belirterek, "Geçen yıl tescil edilmesi bizim için büyük bir mutluluk. Doğal yollarla yapıldığı için sağlıklı, çünkü içinde katkı maddesi yok. Bu mesleği de çocuklarıma öğretiyorum," dedi.

Halil Sevinç de, pestilin Eylül ve Ekim aylarında amcası ve dedesi ile birlikte üretilip yüksek talep gördüğünü dile getirdi.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde 76 yaşındaki Hilmi Sevinç, çocukları ve torunlarıyla geleneksel yöntemlerle organik üzümlerden "Tillo heriresi" yapıyor. Kentte yetişen "bineytati" ve "sinceri" çeşidi üzümlerden yapılan pestil, lezzetiyle talep görüyor.