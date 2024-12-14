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Tim Cook ve Donald Trump Florida'da Bir Araya Geldi

Apple CEO'su Tim Cook, Trump ile Mar-a-Lago'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:24
Tim Cook ve Donald Trump Florida'da Bir Araya Geldi

Apple CEO'su Tim Cook, Donald Trump ile Görüştü

Amerikan teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. The New York Times'ın aktardığına göre, Cook, Trump ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı Sonrası Akşam Yemeği

NYT'nin ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Tim Cook, bu görüşmenin ardından Mar-a-Lago'da Trump ile akşam yemeği de yedi. Görüşme hakkında detaylı bilgi almak için Apple sözcüsüne başvuruldu, ancak şirket açıklama yapmayı reddetti.

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