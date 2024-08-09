Tim Walz, ABD Başkan Yardımcısı Adayı Olarak İsrail'e Destek Veriyor

Tim Walz'ın Adaylığı ve İsrail Desteği

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı olarak Minnesota Valisi Tim Walz'ı duyurdu. Walz, özellikle İsrail'e verdiği katı destekle tanınan bir politikacı.

Walz'ın Siyasi Geçmişi

2018 yılından bu yana Minnesota'nın valisi olarak görev yapan Walz, Harris'in 6 Ağustos'ta adayını açıklamasının ardından bu pozisyona getirildi. Walz, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin dünya genelinde dikkat çekmesiyle birlikte, İsrail konusundaki tutumunu daha fazla gündeme getirdi.

İsrail'e Duyduğu Derin Saygı

Walz, birçok Amerikalı siyasetçinin aksine, İsrail'i "bölgedeki en yakın müttefik" olarak tanımlıyor. Aynı zamanda, Harris'in yönetimi altında, Walz'ın bu destek kararının sadece siyasi bir tercih değil, bir duygu olduğuna inanılıyor.

Yerel ve Uluslararası İlişkiler

Walz, ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yaptığı süre içinde, İsrail lehine birçok oy kullanarak, Birleşmiş Milletler kararlarını açıkça eleştirdi. 2022'de, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında, Rus devlet yatırımlarına karşı önergenin ardında yer aldı fakat benzer bir eylem için İsrail'e karşı direnç gösterdi.

Protestolar ve Destek mesajları

Walz'ın İsrail'e olan desteği, bazı gruplar tarafından protesto edildi. Minnesota'daki Yahudi cemaatine yakın ilişkileri olması, destek mesajlarını güçlendirdi. Walz, Jewish Telegrapic Agency’ne, Yahudi toplumu ile olan bağlarını ve İsrail'e olan desteğini vurguladı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Tepkileri

Walz'ın adaylığı, Demokrat Cumhuriyetçi Yahudi gruplar tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Demokrat gruplar onu "ABD-İsrail ilişkilerinin gerçek savunucusu" olarak görürken, Cumhuriyetçi gruplar "radikal bir solcu" olarak etiketliyor.

Walz'ın Kişisel Geçmişi

1964 yılında Nebraska'da doğan Walz, 24 yıl boyunca Amerikan ordusunda ulusal muhafız olarak görev yaptı. 2006'dan 2018'e kadar Kongre'de görev alarak, 12 yıl boyunca aynı bölgeden Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Minnesota Valiliği döneminde, sosyal hakları destekleyen politikaları ile dikkat çekti.