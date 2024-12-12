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Time Dergisi, Donald Trump'ı 'Yılın Kişisi' Seçti

Time dergisi, 2024 Yılının Kişisi olarak Donald Trump'ı seçti. Başarılı başkanlık seçimleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:35
Time Dergisi, Donald Trump'ı 'Yılın Kişisi' Seçti

Time Dergisi, Donald Trump'ı 'Yılın Kişisi' Seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 2024 yılı için Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" olarak belirlendi. Dergi, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde gösterdiği başarılı performansın ardından Trump'ı kapağına taşıdı.

1927'den bu yana her yıl aralık ayında yılın en etkili kişisini belirleyen Time dergisi, bu yıl Trump'ın başkanlık seçimlerindeki başarılarıyla dikkat çekti. Trump, salıncak eyaletlerin tamamını kazanarak rakiplerine karşı sürpriz bir zafer elde etti.

Dergi, yılın kişisini sosyal medya platformu X'teki hesabından duyururken, "Trump'ın siyasi olarak yeniden doğuşu Amerikan tarihinde benzersiz bir olaydır." ifadelerini kullandı. Time Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs, okuyucu mektubunda, "Tarihi boyutlarda bir geri dönüş gerçekleştirdiği, nesiller boyu devam eden siyasi yapılanmayı yönlendirdiği ve Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği için Donald Trump, bu yıl 'Yılın Kişisi' seçildi." dedi.

Donald Trump, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı yenmesinin ardından da Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmişti. Dergi, 2015 yılında dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'i "Yılın Kişisi" olarak seçtiğinde, Trump; "Size TIME Dergisi'nin büyük favori olmama rağmen beni asla yılın kişisi olarak seçmeyeceğini söylemiştim. Almanya'yı mahveden kişiyi seçtiler." paylaşımını yapmıştı.

Trump, Derginin Seçimini Kutladı

Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmesi nedeniyle New York Menkul Kıymetler Borsası'nın açılış zilini çalan Trump, konuklara yaptığı konuşmada, derginin bu yılki seçiminin kendisi için "muazzam bir onur" olduğunu açıkladı. "Time dergisi bu onuru ikinci kez alıyor. Sanırım bu sefer daha çok hoşuma gitti ama iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

Time dergisi, 2000 yılından bu yana ABD başkanlık yarışını kazanan lideri yılın kişisi olarak seçme geleneğini sürdürmekte. Daha önce başkan seçilen Barack Obama ve George W. Bush da aynı ödülü almıştı. 2020 seçimlerini kazanan Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise bu ödülü birlikte almıştı.

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